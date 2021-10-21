Дмитрий Гордон в честь дня рождения запустил челлендж "Поиграй грудью" и показал пример (видео)

Дмитрий Гордон очень любит эпатировать публику.

Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который часто становится предметом обсуждения в сети, сегодня отмечает день рождения. Знаменитому украинцу исполняется 54 года. По этому случаю Дмитрий решил запустить в соцсетях челлендж под названием "Поиграй грудью" и даже сам подал пример своим подписчикам.

Соответствующее видео журналист разместил в своем Инстаграм.

На видео Гордон появляется в кадре обнаженным до пояса и показывает, как у него получается играть грудными мышцами. Нельзя не отметить, что Дмитрий, который позировал на фоне пляжа и пальм, находится в отличной форме.

Читайте также: Категория Lifestyle "А вы так можете?": полуголый Гордон удивил сеть фото с женой На фото Гордон позирует в одних плавках с обнаженным торсом, а его жена Алеся Бацман сидит перед ним в откровенном купальнике.

"В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!", — написал журналист.

В комментариях у него отметилась российская звезда телешоу Алена Водонаева. "Я не буду подключаться к вашей игре, Дмитрий", — написала она. На что Гордон иронично ответил, что сожалеет об этом ведь ее все ждали.

В комментариях многие пользователи поздравили Дмитрия с днем рождения. Отметим, что одной из первых это сделала его жена, опубликовав соответствующий пост.

Дмитрий Гордон — украинский журналист и ведущий. Ведет свой YouTube-канал, на котором публикует интервью с известными людьми. Также Дмитрий выпускает конфеты под название "Гордон в шоколаде" со своим изображением на упаковке.

Напомним, что Дмитрий Гордон неоднократно становился настоящим героем соцсетей и даже мемом. Не так давно он вызвал ажиотаж в сети, опубликовав свои раритетные снимки, на которых он с волосами и бородой.