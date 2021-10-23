Гордон наїхав на Зеленського і Ко: Якби "Квартал" говорив про нинішню владу те, що говорив про попередню, його б уже заборонили

Влада займається знищенням свободи слова в країні, вважає журналіст

Результати попередніх президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, стали можливі тільки завдяки свободі слова. При цьому якби "Квартал 95" продовжив критикувати владу і в нинішній час, він би міг опинитися на межі закриття.

Таку думку висловив в ефірі програми Савіка Шустера журналіст Дмитро Гордон.

На його думку, зараз в Україні виконується систематична і планомірна боротьба з журналістами. Темників для медіа поки що не видають, говорить Гордон, але все можливо, якщо ситуація не покращиться.

"Хочу нагадати, що нова влада прийшла завдяки свободі слова і завдяки тому, що "95 Квартал" і Володимир Зеленський могли виходити на сцену. Вони були почуті і те, що вони робили, отримало відгук у народу, — заявив Дмитро Гордон. — Але у мене є думка і навіть переконання: якби "95" Квартал "говорив зараз про чинну владу те, що говорив раніше, його б уже заборонили".

Цікаво, що остання ремарка журналіста отримала схвалення глядачів в залі, що підтвердили подальші оплески.

Також журналіст нагадав, що за останні два роки представники партії "Слуга народу" пропонували кілька законопроєктів (у тому числі "Про дезінформацію" та "Про медіа"), які могли б дозволити уряду спокійно "затикати" неугодні ЗМІ. Втім, завдяки широкому резонансу їх прийняти не вдалося.

Разом із цим спробою впоратися зі свободою слова і журналістами Дмитро Гордон вважає навіть так званий закон про олігархів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який флешмоб Дмитро Гордон запустив у соцмережах на честь власного дня народження.