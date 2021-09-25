Разумков розкритикував прийняття закону про олігархів: "Я від цього застерігав"

Він вказав на можливі проблеми.

Прискорений розгляд прийнятого 23 вересня Верховною Радою законопроєкту про олігархів може привести до того, що нардепи можуть звернутися до Конституційного Суду.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков на "Свободі слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що з його поправкою про те, хто повинен визначати список олігархів погодилися. Відзначимо, що це повинно бути Нацагентство по запобіганню корупції. Але він також додав, що застерігав колег від надмірної поспішності і через неї необхідно обговорювати порядок, а це "гальмує процес".

Разумков визнав хід прийняття "неправильним", і що ініціатори навмисно ввели нардепів в оману. Однією з причин звернення до Конституційного суду і скасування закону можуть стати колізії в поправках, коли одна з них суперечить іншій. Спікер розповів, що такі є.

Раніше "Телеграф" писав, що позиція Разумкова щодо законопроєкту про олігархів стала причиною розколу між ним і президентом України Володимиром Зеленським. Політики не всі позитивно відреагували на ухвалення законопроєкту.