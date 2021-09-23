Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи

Його підтримали 279 депутатів.

Верховна Рада прийняла закон про олігархів, який раніше відправляли до Венеціанської комісії.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали ВР.

Його прийняття зустріли оплесками.

"За" висловилися 279, "проти" — 54. По фракціях голоси розподілилися так: "Слуга народу" — 229 "за", один — "проти". Не підтримала законопроєкт Людмила Буймистер.

"ОПЗЖ": 20 "проти", один утримався. "Європейська солідарність" — 23 "проти", один утримався. "Батьківщина" — 20 утрималися.

"Партія "За майбутнє" — 18 "за", один утримався. "Голос"- 11 "за", 5 "проти", один утримався. "Довіра" — 15 "за", два утрималися. Позафракційні: 6 "за", 5 "проти", один утримався. Не голосували 19 депутатів з різних партій.

Відзначимо, що "Європейська Солідарність", "ОПЗЖ" і "Батьківщина" не дали жодного голосу на підтримку законопроєкту.

Голосування за законопроект №5599 у другому читанні

Нижче ми наводимо поіменний перелік тих, хто голосував за законопроєкт 5599 23 вересня.

Фракція "Слуга народу".

Фракція "ОПЗЖ"

Фракція "Європейська солідарність"

Фракція "Батьківщина"

Депутатські групи "Партія" За майбутнє" і "Довіра"

Позафракційні нардепи і партія "Голос".

Раніше "Телеграф" писав, що перше читання законопроєкт пройшов 30 липня. Конфлікт навколо нього навіть викликав розкол в "президентській команді" — у фракції "Слуга народу" зі спікером ВР Дмитром Разумковим.