Конфлікт на піку: в "Слузі народу" зізналися, що контактують з Разумковим тільки через листи

Корнієнко не зміг відповісти "Телеграфу", чи Разумков залишається в команді Зеленського

Після того, як спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відправив прийнятий нардепами в першому читанні законопроект №5599 про олігархів на юридичну експертизу до Венеціанської комісії, тим самим поставивши на паузу реформу президента Володимира Зеленського, конфлікт всередині "Слуги народу" прийняв новий масштаб. Зі спікером його однопартійці після цього вчинку не говорили особисто і спілкуються за допомогою листів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нардеп пояснив, що вони не можуть обговорити даний вчинок, так як Разумков захворів коронавірусом і знаходиться на самоізоляції. Однак ще до цього вони перейшли на офіційні листи. На питання, чи ще перебуває в президентській команді спікер Ради, Корнієнко відповів, що потрібно запитати про це у самого Разумкова.

"Я вважаю, що важливо не тільки говорити, що ти в чиїйсь команді, а ще якимось чином це доводити. Як я вже говорив, останній ансамбль дій голови Верховної Ради, починаючи з Погоджувальної ради, важко віднести до командних", — каже Олександр Корнієнко.

Повне інтерв’ю з головою партії "Слуга народу" читайте по посиланню.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков став головою Верховної Ради IХ скликання 29 серпня 2019. Він отримав найбільшу підтримку нардепів за час існування ВРУ — свої голоси за нього віддали 382 народних депутата.

Останнім часом, спікер парламенту все частіше демонструє свою незалежність від "слуг народу" і Володимира Зеленського, з яким він йшов на вибори. У зв’язку з цим помітно погіршилися відносини Разумкова з президентом України.

В Офісі президента вже неодноразово говорили про ймовірності усунення Разумкова з посади спікера і заміну його на віце-спікера Руслана Стефанчук, проте до цих пір навіть не з’являлося відповідного звернення і не розпочато процедуру. Це пов’язують з тим, що Разумков має істотний вплив на нардепів і, що не маловажно, їх підтримку.