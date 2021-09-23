Укр

Конфликт на пике: в "Слуге народа" признались, что контактируют с Разумковым только через письма

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
В "Слуге народа" не смогли ответить, является ли спикер ВРУ в команде Зеленского после недавних событий Новость обновлена 23 сентября 2021, 09:58
В "Слуге народа" не смогли ответить, является ли спикер ВРУ в команде Зеленского после недавних событий

Корниенко не смог ответить "Телеграфу", является ли Разумков в команде Зеленского

После того, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил принятый нардепами в первом чтении законопроект №5599 об олигархах на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию, тем самым поставив на паузу реформу президента Владимира Зеленского, конфликт внутри "Слуги народа" принял новый масштаб. Со спикером его однопартийцы после данного поступка не говорили лично и общаются с помощью писем.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Нардеп объяснил, что они не могут обсудить данный поступок, так как Разумков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции. Однако еще до этого они перешли на официальные письма. На вопрос, в президентской ли команде еще спикер Рады, Корниенко ответил, что нужно спросить об этом у самого Разумкова. 

"Я считаю, что важно не только говорить, что ты в чьей-то команде, а еще каким-то образом это доказывать. Как я уже говорил, последний ансамбль действий главы Верховной Рады, начиная с Согласительного совета, трудно отнести к командным", — говорит Александр Корниенко.

Полное интервью с главой партии "Слуга народа" читайте по ссылке.

Напомним, что Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады IХ созыва 29 августа 2019. Он получил наибольшую поддержку нардепов за время существования ВРУ — свои голоса за него отдали 382 народных депутата.

В последнее время, спикер парламента все чаще демонстрирует свою независимость от "слуг народа" и Владимира Зеленского, с которым он шел на выборы. В связи с этим заметно ухудшились отношения Разумкова с президентом Украины.

В Офисе президента уже неоднократно говорили о вероятности устранения Разумкова с должности спикера и замены его на вице-спикера Руслана Стефанчука, однако до сих пор даже не зарегистрировано соответствующего обращения и не начата процедура. Это связывают с тем, что Разумков имеет существенное влияние на нардепов и, что не маловажно, их поддержку.

Теги:
#Конфликт #Слуга народа #Дмитрий Разумков #Александр Корниенко #Закон об олигархах
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Интервью
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
Дата публикации
Категория
Место стрельбы в Сергея Шефира 22.09.2021
Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала
Дата публикации
Категория
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ