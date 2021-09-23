Конфликт на пике: в "Слуге народа" признались, что контактируют с Разумковым только через письма

Корниенко не смог ответить "Телеграфу", является ли Разумков в команде Зеленского

После того, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил принятый нардепами в первом чтении законопроект №5599 об олигархах на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию, тем самым поставив на паузу реформу президента Владимира Зеленского, конфликт внутри "Слуги народа" принял новый масштаб. Со спикером его однопартийцы после данного поступка не говорили лично и общаются с помощью писем.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Нардеп объяснил, что они не могут обсудить данный поступок, так как Разумков заболел коронавирусом и находится на самоизоляции. Однако еще до этого они перешли на официальные письма. На вопрос, в президентской ли команде еще спикер Рады, Корниенко ответил, что нужно спросить об этом у самого Разумкова.

"Я считаю, что важно не только говорить, что ты в чьей-то команде, а еще каким-то образом это доказывать. Как я уже говорил, последний ансамбль действий главы Верховной Рады, начиная с Согласительного совета, трудно отнести к командным", — говорит Александр Корниенко.

Полное интервью с главой партии "Слуга народа" читайте по ссылке.

Напомним, что Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады IХ созыва 29 августа 2019. Он получил наибольшую поддержку нардепов за время существования ВРУ — свои голоса за него отдали 382 народных депутата.

В последнее время, спикер парламента все чаще демонстрирует свою независимость от "слуг народа" и Владимира Зеленского, с которым он шел на выборы. В связи с этим заметно ухудшились отношения Разумкова с президентом Украины.

В Офисе президента уже неоднократно говорили о вероятности устранения Разумкова с должности спикера и замены его на вице-спикера Руслана Стефанчука, однако до сих пор даже не зарегистрировано соответствующего обращения и не начата процедура. Это связывают с тем, что Разумков имеет существенное влияние на нардепов и, что не маловажно, их поддержку.