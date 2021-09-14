Разумков про свою можливу відставку: "змінюватися не буду"

Спікер Ради зазначив, що принципові позиції не завжди всім подобаються

На тлі неодноразових чуток про відставку Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що процедура його усунення з посади не запущена. Більше того, жоден з нардепів не звертався з пропозицією про його відкликання.

Про це спікер Верховної Ради заявив у ефірі ток-шок "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, лише Верховна Рада України може усунути його з посади, однак для цього необхідна окрема процедура та звернення нардепів щодо відкликання. Однак, наразі таких пропозицій не надходило і сама процедура запущена не була.

"Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але такий я вже є, і змінюватися теж не буду", — заявив Разумков.

Варто зазначити, що за даними джерел "Телеграфа" Разумков продовжує протистояння з Офісом президента, а конкретно, з Володимиром Зеленським. Про це свідчить і той факт, що спікер Ради всупереч "Слугам народу" відправив у Венеційську комісію законопроект про олігархів.

Крім того, Дмитро Разумков розкритикував позаштатного радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича. Після його заяви про перейменування України Разумков порадив Арестовичу зайнятися справжніми реформами.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дмитро Разумков вдруге захворів коронавірусом.