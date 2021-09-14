Укр

Разумков о своей возможной отставке: "меняться не буду"

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
105
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков Новость обновлена 14 сентября 2021, 07:39
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

Спикер Рады отметил, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся

На фоне неоднократных слухов об отставке Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что процедура его снятие с должности не запущена. Более того, ни один из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире ток-шок "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, только Верховная Рада Украины может отстранить его от должности, однако для этого необходима отдельная процедура и обращение нардепов по поводу отзыва. Однако, пока таких предложений не поступало и сама процедура запущена не была.

"Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, и меняться тоже не буду", — заявил Разумков.

Стоит отметить, что по данным источников "Телеграфа" Разумков продолжает противостояние с Офисом президента, а именно, с Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует и тот факт, что спикер Рады вопреки «слугам народа» отправил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

Кроме того, Дмитрий Разумков раскритиковал внештатного советника председателя Офиса Президента Алексея Арестовича. После его заявления о переименовании Украины Разумков посоветовал Арестовичу заняться настоящими реформами.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дмитрий Разумков второй раз заболел коронавирусом.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Политика
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Украинцы
Цена и методы: о переписи населения Украины
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 13 сентября: ключевая реформа заблокирована, данные всех украинцев в сети, запрет Моргенштерна
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Москве 9 сентября
Конец эпохи Лукашенко: как Россия поглощает соседнюю Беларусь