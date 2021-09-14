Разумков о своей возможной отставке: "меняться не буду"

Спикер Рады отметил, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся

На фоне неоднократных слухов об отставке Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что процедура его снятие с должности не запущена. Более того, ни один из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире ток-шок "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, только Верховная Рада Украины может отстранить его от должности, однако для этого необходима отдельная процедура и обращение нардепов по поводу отзыва. Однако, пока таких предложений не поступало и сама процедура запущена не была.

"Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, и меняться тоже не буду", — заявил Разумков.

Стоит отметить, что по данным источников "Телеграфа" Разумков продолжает противостояние с Офисом президента, а именно, с Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует и тот факт, что спикер Рады вопреки «слугам народа» отправил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

Кроме того, Дмитрий Разумков раскритиковал внештатного советника председателя Офиса Президента Алексея Арестовича. После его заявления о переименовании Украины Разумков посоветовал Арестовичу заняться настоящими реформами.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дмитрий Разумков второй раз заболел коронавирусом.