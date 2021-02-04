Разумков признался в разногласиях с Зеленским

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу Прямой рассказал, что по некоторым вопросам у них с президентом Владимиром Зеленским есть разногласия.

На вопрос, поддерживает ли он абсолютно политику Зеленского, Разумков ответил: "Я уверен, что вы видите мои позиции. Я достаточно в них откровенный. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина ".

На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, спикер сказал, что "по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс".

Напомним, ранее Разумков подтвердил, что был единственным, кто не голосовал за санкции Зеленского против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов.

В отношениях спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и президента Украины Владимира Зеленского пытался разобраться политтехнолог Александр Кочетков. Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?"