Дмитро Разумков захворів на коронавірус

Вірус виявив тест перед заходом.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге отримав позитивний тест на коронавірус. COVID-19 виявили випадково — в рамках формального тестування перед Ялтинською європейською стратегією (YES).

Про це політик повідомив в Facebook.

Разумков повинен був брати участь 11 вересня в дискусії про верховенство права в Україні. Тест, який він зробив напередодні заходу 10 вересня показав позитивний результат на захворювання. Як зазначає глава ВР — симптомів він не відчував. Самопочуття оцінює як добре, при цьому готується виступити онлайн при такій нагоді.

Попереду у Разумкова — самоізоляція і робота дистанційно.

Напередодні Разумков був присутній на масовому заході "Молитовному сніданку" восьмого вересня, який зібрав близько тисячі осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість заражень коронавірусом на добу в Україні перевищила 3,6 тисячі осіб. Кількість хворих зростатиме — позначаються святкування Дня Незалежності і початок навчального року. Не дати спалаху коронавірусу розширитися може тільки швидке тестування — при появі перших симптомів.

Вакцинація також може допомогти стримати зростання кількості хворих на коронавірус і повернути українцям звичайне життя, так як це сталося в Данії. Поки що в Україні готуються до "жовтої зони" і обговорюють, які привілеї отримають жителі країни, які встигли зробити щеплення.