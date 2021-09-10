Перша в Європі країна повернулася до "доковідного" життя: що заважає Україні

У Данії більше не носитимуть ні маски, ні ковідні сертифікати — люди повернуться до способу життя, який був до 2020 року

У п’ятницю, 10 вересня, Данія першою в Євросоюзі скасувала всі карантинні обмеження, вирішивши повернутися до життя, яке було до пандемії.

За інформацією сайту Politico, в цій європейській країні, як заявили органи охорони здоров’я, коронавірус "більше не є критичною загрозою для суспільства через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі і смертність".

Відтепер місцеві жителі зможуть відвідувати ресторани, нічні клуби, спортзали та інші заклади без масок і ковідного сертифіката. Більш того, школярів, які були в тісному контакті з інфікованими пацієнтами, більше не будуть відправляти в ізоляцію. Єдине правило — те, що в ізоляції все ж повинні залишатися люди, у яких підтвердили коронавірус лабораторно.

Відзначимо, що щеплення від коронавірусу зробили 80% жителів Данії, які старші 12 років. З початку 2020 року в країні виявили близько 340 000 випадків зараження COVID-19, з яких 2500 осіб померли.

Для порівняння — загальна кількість захворілих на коронавірус в Україні перевалила за 2,3 млн чоловік. Що стосується летальних випадків, то їх в нашій країні в 20 разів більше: більше 54 000 смертей станом на вересень. Втім, варто враховувати і той факт, що чисельність населення Данії офіційно становить близько 6 мільйонів чоловік, в той час як в Україні — понад 44-х.

Втім, статистика по вакцинації, яка з літа в рази покращилася, порівняно з Данією, явно залишає бажати кращого: в Україні відсоток щеплених не дотягує і до 14%.

Нагадаємо, що Україну з майбутнього понеділка можуть повернути в "жовту зону" за загрозою поширення COVID-19.