Первая в Европе страна вернулась к "доковидной" жизни: что мешает Украине

В Дании больше не будут носить ни маски, ни ковидные сертификаты — люди вернутся к образу жизни, который был до 2020 года

В пятницу, 10 сентября, Дания первой в Евросоюзе отменила все карантинные ограничения, решив вернуться к жизни, которая была до пандемии.

По информации сайта Politico, в этой европейской стране, как заявили органы здравоохранения, коронавирус "больше не является критической угрозой для общества из-за высокого уровня вакцинации и низкой заболеваемости в тяжелой форме и смертей".

Отныне местные жители смогут посещать рестораны, ночные клубы, спортзалы и прочие заведения без масок и ковидного сертификата. Более того, школьников, которые были в тесном контакте с инфицированными пациентами, больше не будут отправлять в изоляцию. Единственное правило — то, что в изоляции все же должны оставаться люди, у которых подтвердили коронавирус лабораторно.

Отметим, что прививки от коронавируса сделали 80% жителей Дании, которые старше 12 лет. С начала 2020 года в стране выявили около 340 000 случаев заражения COVID-19, из которых 2500 человек скончались.

Для сравнения — общее количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за 2,3 млн человек. Что касается летальных случаев, то их в нашей стране в 20 раз больше: более 54 000 смертей по состоянию на сентябрь. Впрочем, стоит учитывать и тот факт, что численность населения Дании официально составляет около 6 миллионов человек, в то время как в Украине — более 44-х.

Впрочем, статистика по вакцинации, которая с лета в разы улучшилась, по сравнению с Данией, явно оставляет желать лучшего: в Украине процент привитых не дотягивает и до 14%.

Напомним, что Украину с грядущего понедельника могут вернуть в "желтую зону" по угрозе распространения COVID-19.