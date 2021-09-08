Україну можуть повернути в "жовту зону"? Що це означає і що насправді заявив Шмигаль

Шмигаль пояснив, що означають заяви про перехід України в "жовту зону" карантину.

Україна з понеділка можуть повернути в "жовту зону" за загрозою поширення COVID-19. Про це напередодні попередив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, а в середу, 8 вересня, про це заговорив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Трансляція з засідання Кабміну доступна в його каналі в YouTube.

Шмигаль зазначив, що вже станом на ранок середи в Україні зафіксували понад 2,7 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом і додав, що їх число щодня зростає.

"Заради уникнення можливих жорстких локдаунів і "червоних зон", ми повинні діяти на випередження", — сказав він.

За його словами, Кабмін повертається до регулярних засідань комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Шмигаль зазначив, що найближчими днями на розгляд цієї комісії буде внесено питання про введення "жовтої зони" по всій Україні.

Прем’єр в черговий раз нагадав, що Україна від локдауну може вберегти лише масова вакцинація населення. За його даними, в Україні лише майже 5,7 мільйона осіб зробили щеплення, а завершили курс вакцинації і зовсім лише 4,4 мільйона жителів.

Він підкреслив, що в Україні є "абсолютно достатня" кількість вакцин, а також розгорнуто широку інфраструктуру пунктів вакцинації.

Заява Шмигаль з 3:20

Нагадаємо, "жовта зона" карантину не передбачає зупинку роботи громадського транспорту, проте має на увазі введення обмежень на відвідування і проведення масових заходів.

В "зелену зону" Україна перейшла 9 червня, після чого більшість карантинних обмежень були тимчасово зняті.