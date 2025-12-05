Яскраві блондинки з "Холостяка 2025" залишили шоу: хто це і чому вилетіли (фото)

Одна з учасниць, що пішли, старша від Цимбалюка на 3 роки

У п’ятницю, 5 грудня, на телеканалі СТБ стартував восьмий випуск популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк 2025", головним героєм якого є відомий український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк. Цього разу сезон покинули одні із яскравих учасниць.

Цей тиждень присвячений мовам кохання. На жаль, не всі дівчата змогли повністю розкритися перед 35-річним артистом.

Хто вилетів на 8-му тижні проєкту "Холостяк 2025"

На першому побаченні "на виліт" учасниці 30-річна косметолог Оксана Шанюк та 38-річна фітнес-тренер Ольга Дзундза вивчали на практиці з Цимбалюком один із фрагментів пристрасної румби. Після спільного танцю Тарас запросив на особисту розмову Шанюк. За словами холостяка, він не відчув від Ольги щирості, тож він відправив її додому.

Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb

Після цього Цимбалюк поговорив з Оксаною, яка чекала на нього після танцю. Під час спілкування відомий актор зауважив, що учасниця з ним дуже сором’язлива, хоча не в його компанії вона завжди є душею компанії та відкритішою. У результаті він відправив додому і Шанюк.

Оксана Шанюк та Ольга Дзундза. Фото: instagram.com/holostyakstb

Оксана Шанюк. Фото: instagram.com/holostyakstb

