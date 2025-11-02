Від тюрми до грантів на зброю. Чим цікава одна з яскравих учасниць "Холостяка 2025" Половинкіна

Дівчина примудрилася вибити собі чотири зуби

Одна з запам'ятовуваних учасниць нового сезону реаліті-шоу "Холостяк 2025" Анастасія Половинкіна була за ґратами. Сьогодні дівчина займається військовою амуніцією та зброєю для ЗСУ.

Що потрібно знати:

У новому сезоні "Холостяка" бере участь киянка Анастасія Половинкіна

Вона допомагає розвивати українську оборонну промисловість

Раніше дівчина провела 10 днів у в’язниці за кордоном

Для стосунків шукає партнера-друга, з яким можна "бути на одній хвилі"

У 14 сезон романтичного проєкту з головним героєм, українським актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком, пройшла киянка Анастасія Половинкіна. Їй 30 років і вона є менеджером роботи з розробниками в Агентстві регіонального розвитку Київської області.

Анастасія Половинкіна (праворуч) працює у мілтек-сфері. Фото: instagram.com/polovynkina_

Настя працює у мілтек-сфері, займається розробкою та покращенням військової амуніції та озброєння, а також сприяє розвитку спільноти українських виробників оборонної промисловості. При цьому раніше Половинкіній довелося побути за ґратами.

Чому Половинкіна сиділа у в’язниці

Як повідомляється в анкеті дівчини на сайті СТБ, одного разу вона провела 10 днів за ґратами за кордоном, бо через незнання порушила один із місцевих законів. Про що йдеться, учасниця, ймовірно, розповість у майбутніх випусках шоу.

Ще один цікавий факт про Анастасію: всього за кілька днів до кастингу в проєкт "Холостяк" вона примудрилася вибити собі чотири зуби під час прогулянки із собакою.

Що ще відомо про учасницю "Холостяка 2025"

Мрією Анастасії є розширення спільноти українських виробників оборонної промисловості та збільшення допомоги для захисників країни. Для стосунків вона шукає друга і партнера, з яким "можна про все говорити і бути на одній хвилі".

Це авантюра, а я таке обожнюю! Тарас мені дуже подобається, але з моїм приходом його спокійні дні завершаться назавжди розповіла про свою участь у шоу Анастасія

Вона обожнює подорожі, фотографує та ділиться яскравими моментами свого життя у соцмережах.

Анастасія Половинкіна. Фото: instagram.com/polovynkina_ Анастасія Половинкіна. Фото: instagram.com/polovynkina_

Раніше "Телеграф" повідомляв про можливу фіналістку 14 сезону "Холостяка". Також у мережі знайшли ймовірну переможницю реаліті-шоу з Тарасом Цимбалюком.