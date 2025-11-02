Від тюрми до грантів на зброю. Чим цікава одна з яскравих учасниць "Холостяка 2025" Половинкіна
Дівчина примудрилася вибити собі чотири зуби
Одна з запам'ятовуваних учасниць нового сезону реаліті-шоу "Холостяк 2025" Анастасія Половинкіна була за ґратами. Сьогодні дівчина займається військовою амуніцією та зброєю для ЗСУ.
Що потрібно знати:
- У новому сезоні "Холостяка" бере участь киянка Анастасія Половинкіна
- Вона допомагає розвивати українську оборонну промисловість
- Раніше дівчина провела 10 днів у в’язниці за кордоном
- Для стосунків шукає партнера-друга, з яким можна "бути на одній хвилі"
У 14 сезон романтичного проєкту з головним героєм, українським актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком, пройшла киянка Анастасія Половинкіна. Їй 30 років і вона є менеджером роботи з розробниками в Агентстві регіонального розвитку Київської області.
Настя працює у мілтек-сфері, займається розробкою та покращенням військової амуніції та озброєння, а також сприяє розвитку спільноти українських виробників оборонної промисловості. При цьому раніше Половинкіній довелося побути за ґратами.
Чому Половинкіна сиділа у в’язниці
Як повідомляється в анкеті дівчини на сайті СТБ, одного разу вона провела 10 днів за ґратами за кордоном, бо через незнання порушила один із місцевих законів. Про що йдеться, учасниця, ймовірно, розповість у майбутніх випусках шоу.
Ще один цікавий факт про Анастасію: всього за кілька днів до кастингу в проєкт "Холостяк" вона примудрилася вибити собі чотири зуби під час прогулянки із собакою.
Що ще відомо про учасницю "Холостяка 2025"
Мрією Анастасії є розширення спільноти українських виробників оборонної промисловості та збільшення допомоги для захисників країни. Для стосунків вона шукає друга і партнера, з яким "можна про все говорити і бути на одній хвилі".
Це авантюра, а я таке обожнюю! Тарас мені дуже подобається, але з моїм приходом його спокійні дні завершаться назавжди
Вона обожнює подорожі, фотографує та ділиться яскравими моментами свого життя у соцмережах.
