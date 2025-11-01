Рус

"Весь тредс зараз у цьому смітті": перегляд "Холостяка" українцями вийшов на новий рівень у мережі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Автор
Тарас Цимбалюк "Холостяк 2025" Новина оновлена 01 листопада 2025, 10:12
Тарас Цимбалюк "Холостяк 2025". Фото Колаж "Телеграфу"

"Карту експерта" може роздрукувати будь-який фанат реаліті-шоу

Новий, 14-й сезон популярного в Україні проєкту "Холостяк 2025" з українським актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком глядачі дивляться з цікавими роздруківками, в яких вони оцінюють усіх учасниць реаліті-шоу.

Що потрібно знати:

  • У соцмережах з’явилася "картка експерта" для оцінки учасниць шоу "Холостяк"
  • Ідею придумала та запустила користувач Threads Ольга Антонюк
  • Таблиця стала хітом мережі та водночас приводом для критики

У соціальних мережах набирає популярності новий підхід до перегляду скандальних випусків розважального шоу про кохання та романтику. Українці вигадали свою оціночну таблицю, в якій вони можуть вписувати свої враження від усіх учасниць нового сезону.

Створила та поширила цей оціночний документ користувачка соцмережі Threads Ольга Антонюк. У своїх публікаціях дівчина називає таблицю "картою експерта", якою під час переглядів "Холостяка" вже користуються блогери, як Leruini (Валерія Андріївна) та інші фанати шоу.

холостяк карта експерта
Фото: threads.com/@ola_antoniuk29
карта експерта холостяк
Фото: threads.com/@leruini

Цікаво, що підписані учасниці сезону шаблонно, без прізвищ. Наприклад, "Яна учілка", "Софія турнікет", "Надін у апарата", "Надя табуретка" та інші подібні імена.

"Карта експерта" з Холостяка 2025
"Карта експерта" з Холостяка 2025
"Карта експерта" з Холостяка 2025
"Карта експерта" з Холостяка 2025
"Карта експерта" з Холостяка 2025
"Карта експерта" з Холостяка 2025

У мережі шанувальники шоу у захваті від ідеї Ольги. Багато хто дякує дівчині за оригінальний підхід, проте деякі користувачі Threads виявилися зовсім незадоволені, відзначаючи, що багатьом це нецікаво.

Настільки у людей не цікаве життя, що вони зробили цілу роздруківку по інших людях з телешоу, щоб їх оцінювати і давати свої враження, які нікому не потрібні... Весь тредс зараз у цьому смітті і просто пропустити його складно бо кожен другий пост про це

пишуть у мережі

Нагадаємо, що всього 16 дівчат пройшли у новий сезон проєкту "Холостяк". Однак до церемонії троянд зі скандалом пішла "Міс Україна" Софія Шамія, а пізніше Тарас Цимбалюк попрощався ще з трьома учасницями.

