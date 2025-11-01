"Весь тредс зараз у цьому смітті": перегляд "Холостяка" українцями вийшов на новий рівень у мережі (фото)

"Карту експерта" може роздрукувати будь-який фанат реаліті-шоу

Новий, 14-й сезон популярного в Україні проєкту "Холостяк 2025" з українським актором театру та кіно Тарасом Цимбалюком глядачі дивляться з цікавими роздруківками, в яких вони оцінюють усіх учасниць реаліті-шоу.

Що потрібно знати:

У соцмережах з’явилася "картка експерта" для оцінки учасниць шоу "Холостяк"

Ідею придумала та запустила користувач Threads Ольга Антонюк

Таблиця стала хітом мережі та водночас приводом для критики

У соціальних мережах набирає популярності новий підхід до перегляду скандальних випусків розважального шоу про кохання та романтику. Українці вигадали свою оціночну таблицю, в якій вони можуть вписувати свої враження від усіх учасниць нового сезону.

Створила та поширила цей оціночний документ користувачка соцмережі Threads Ольга Антонюк. У своїх публікаціях дівчина називає таблицю "картою експерта", якою під час переглядів "Холостяка" вже користуються блогери, як Leruini (Валерія Андріївна) та інші фанати шоу.

Цікаво, що підписані учасниці сезону шаблонно, без прізвищ. Наприклад, "Яна учілка", "Софія турнікет", "Надін у апарата", "Надя табуретка" та інші подібні імена.

"Карта експерта" з Холостяка 2025 "Карта експерта" з Холостяка 2025 "Карта експерта" з Холостяка 2025

У мережі шанувальники шоу у захваті від ідеї Ольги. Багато хто дякує дівчині за оригінальний підхід, проте деякі користувачі Threads виявилися зовсім незадоволені, відзначаючи, що багатьом це нецікаво.

Настільки у людей не цікаве життя, що вони зробили цілу роздруківку по інших людях з телешоу, щоб їх оцінювати і давати свої враження, які нікому не потрібні... Весь тредс зараз у цьому смітті і просто пропустити його складно бо кожен другий пост про це пишуть у мережі

Нагадаємо, що всього 16 дівчат пройшли у новий сезон проєкту "Холостяк". Однак до церемонії троянд зі скандалом пішла "Міс Україна" Софія Шамія, а пізніше Тарас Цимбалюк попрощався ще з трьома учасницями.