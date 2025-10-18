Рус

У мережі заговорили про переможницю "Холостяка 14": як виглядає дівчина і що про неї відомо (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Діана Зотова може бути обраницею Тараса Цимбалюка
Діана Зотова може бути обраницею Тараса Цимбалюка. Фото Колаж "Телеграфу"

Імовірна обраниця Цимбалюка є моделлю та фанаткою Дорна

Лише цієї п’ятниці, 17 жовтня, на каналі СТБ відбулася прем’єра нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. І ось у мережі вже розкривають ймовірну переможницю проєкту.

Що потрібно знати:

  • Імовірною переможницею шоу "Холостяк 2025" стала 24-річна модель Діана Зотова
  • Блогер Богдан Беспалов запевняє, що стосунки Діани і Тараса — лише частина піар-контракту
  • Раніше Зотова зустрічалася із відомим українським футболістом
  • Дівчина є шанувальницею скандального Івана Дорна

Відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Телеграм-каналі стверджує, що завоювала серце 35-річної зірки вітчизняного кіно модель Діана Зотова. За його словами, жодних романтичних стосунків насправді між парою не буде — вони просто "відпрацюють контракт".

Переможницею проєкту стала модель Зотова. Її покажуть глядачам в наступну п'ятницю. Із цікавого — абсолютно продуманий, комерційний крок у виборі переможниці. Ніяких стосунків НЕ буде. Відпрацюють контракт з мінімальним терміном в кілька місяців.

блогер Беспалов

Діана Зотова
Фото: BespaLOVmedia

Що відомо про Діану Зотову

Діана – уродженка Миколаєва, учасниця конкурсу "Міс Україна – 2021". Дівчина, яка виросла у багатодітній сім’ї, побудувала кар’єру професійної моделі та у 2023 році приєдналася до бренду Guess.

Як раніше говорив Беспалов, вона російськомовна модель, хоча зараз її сторінку в Інстаграмі "очищено" від постів російською мовою (майже всі публікації дівчини в соцмережі англійською). На неї підписано понад 30 тисяч користувачів і цього жовтня дівчині виповниться 25 років.

Діана Зотова
Фото: instagram.com/di__zotova
Діана Зотова
Фото: instagram.com/di__zotova

Судячи з блогу Зотової, вона любить подорожувати та ділитися "гарячими" фотографіями зі своїми шанувальниками.

Діана Зотова
Фото: instagram.com/di__zotova
Діана Зотова
Фото: instagram.com/di__zotova
Діана Зотова
Фото: instagram.com/di__zotova

Стосунки з футболістом і любителька Дорна

Лише у червні 2025 року стало відомо, що Діана розірвала стосунки з українським футболістом Миколою Кухаревичем, який раніше виступав за молодіжну збірну України. Пара була разом понад два роки та жила в Единбурзі, столиці Шотландії, як писали ЗМІ. Цього літа закохані відписалися один від одного в Інстаграмі.

Микола Кухаревич Діана Зотова
Микола Кухаревич та Діана Зотова були парою

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні, у березні 2022 року Діана опублікувала пост, в якому коротко написала англійською: "Скоро все закінчиться", проте жодних подальших згадок про війну в рідній країні чи зборів на потреби армії модель не викладає.

діана зотова
Фото: instagram.com/di__zotova

На момент публікації цього матеріалу у Діани у сторіс з’явилося відео, на якому скандальний співак Іван Дорн "крутить" музику. Ролик знятий у Парижі. Імовірна переможниця "Холостяка 2025", можливо, є фанаткою артиста, який має неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

іван дорн діана зотова
Діана Зотова любить слухати Дорна. Фото: instagram.com/di__zotova

До речі, нещодавно співак Іван Дорн, який досі співає російською, назвав своїх улюблених українських виконавців. Сам же артист боїться повертатися до України.

Теги:
#Шоу #Холостяк #Реаліті #Тарас Цимбалюк #Діана Зотова