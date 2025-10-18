У мережі заговорили про переможницю "Холостяка 14": як виглядає дівчина і що про неї відомо (фото)

Імовірна обраниця Цимбалюка є моделлю та фанаткою Дорна

Лише цієї п’ятниці, 17 жовтня, на каналі СТБ відбулася прем’єра нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. І ось у мережі вже розкривають ймовірну переможницю проєкту.

Що потрібно знати:

Імовірною переможницею шоу "Холостяк 2025" стала 24-річна модель Діана Зотова

Блогер Богдан Беспалов запевняє, що стосунки Діани і Тараса — лише частина піар-контракту

Раніше Зотова зустрічалася із відомим українським футболістом

Дівчина є шанувальницею скандального Івана Дорна

Відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Телеграм-каналі стверджує, що завоювала серце 35-річної зірки вітчизняного кіно модель Діана Зотова. За його словами, жодних романтичних стосунків насправді між парою не буде — вони просто "відпрацюють контракт".

Переможницею проєкту стала модель Зотова. Її покажуть глядачам в наступну п'ятницю. Із цікавого — абсолютно продуманий, комерційний крок у виборі переможниці. Ніяких стосунків НЕ буде. Відпрацюють контракт з мінімальним терміном в кілька місяців. блогер Беспалов

Фото: BespaLOVmedia

Що відомо про Діану Зотову

Діана – уродженка Миколаєва, учасниця конкурсу "Міс Україна – 2021". Дівчина, яка виросла у багатодітній сім’ї, побудувала кар’єру професійної моделі та у 2023 році приєдналася до бренду Guess.

Як раніше говорив Беспалов, вона російськомовна модель, хоча зараз її сторінку в Інстаграмі "очищено" від постів російською мовою (майже всі публікації дівчини в соцмережі англійською). На неї підписано понад 30 тисяч користувачів і цього жовтня дівчині виповниться 25 років.

Судячи з блогу Зотової, вона любить подорожувати та ділитися "гарячими" фотографіями зі своїми шанувальниками.

Стосунки з футболістом і любителька Дорна

Лише у червні 2025 року стало відомо, що Діана розірвала стосунки з українським футболістом Миколою Кухаревичем, який раніше виступав за молодіжну збірну України. Пара була разом понад два роки та жила в Единбурзі, столиці Шотландії, як писали ЗМІ. Цього літа закохані відписалися один від одного в Інстаграмі.

Микола Кухаревич та Діана Зотова були парою

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні, у березні 2022 року Діана опублікувала пост, в якому коротко написала англійською: "Скоро все закінчиться", проте жодних подальших згадок про війну в рідній країні чи зборів на потреби армії модель не викладає.

На момент публікації цього матеріалу у Діани у сторіс з’явилося відео, на якому скандальний співак Іван Дорн "крутить" музику. Ролик знятий у Парижі. Імовірна переможниця "Холостяка 2025", можливо, є фанаткою артиста, який має неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Діана Зотова любить слухати Дорна. Фото: instagram.com/di__zotova

До речі, нещодавно співак Іван Дорн, який досі співає російською, назвав своїх улюблених українських виконавців. Сам же артист боїться повертатися до України.