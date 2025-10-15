"Пушкіни нашого часу": Дорн назвав улюблених українських виконавців

Іван Дорн обожнює російськомовний одеський гурт

Популярний український співак Іван Дорн, який досі співає російською, назвав своїх улюблених українських виконавців. Серед них є артистка, яка родом із російської Анапи і стала популярною завдяки участі в шоу "Голос країни". А свій улюблений одеський гурт Дорн назвав "Пушкінами нашого часу".

Про це Іван Дорн розповів в інтерв’ю Юрію Дудю. Серед укранських виконавців, творчість яких надихає артиста, — співачка KRUTЬ, відома лірико-джазовими треками, гурт Ziferblat, а також колишні учасники колективу Yuko — Юлія Юріна та Стас Корольов.

Окремо Дорн відзначив одеський російськомовний гурт Papa Rapa. Саме його співак вважає сучасними Пушкінами — за вміння майстерно римувати.

Іван Дорн, Юрій Дудь

Відомо, що Юлія Юріна народилася в Анапі, але з 2012 року живе в Україні. Вона підкорила українців виконанням народних пісень. До слова, Дорн був її тренером на "Голосі країни" у 2019 році.

Юлія Юріна та Іван Дорн на "Голосі країни"

