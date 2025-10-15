Рус

"Пушкіни нашого часу": Дорн назвав улюблених українських виконавців

Наталія Дума
Новина оновлена 15 жовтня 2025, 16:38
Іван Дорн. Фото Колаж Телеграфу

Іван Дорн обожнює російськомовний одеський гурт

Популярний український співак Іван Дорн, який досі співає російською, назвав своїх улюблених українських виконавців. Серед них є артистка, яка родом із російської Анапи і стала популярною завдяки участі в шоу "Голос країни". А свій улюблений одеський гурт Дорн назвав "Пушкінами нашого часу".

Про це Іван Дорн розповів в інтерв’ю Юрію Дудю. Серед укранських виконавців, творчість яких надихає артиста, — співачка KRUTЬ, відома лірико-джазовими треками, гурт Ziferblat, а також колишні учасники колективу Yuko — Юлія Юріна та Стас Корольов.

Окремо Дорн відзначив одеський російськомовний гурт Papa Rapa. Саме його співак вважає сучасними Пушкінами — за вміння майстерно римувати.

Іван Дорн інтерв'ю Юрій Дудь
Іван Дорн, Юрій Дудь

Відомо, що Юлія Юріна народилася в Анапі, але з 2012 року живе в Україні. Вона підкорила українців виконанням народних пісень. До слова, Дорн був її тренером на "Голосі країни" у 2019 році.

Юлія Юріна та Іван Дорн
Юлія Юріна та Іван Дорн на "Голосі країни"

Раніше "Телеграф" розповідав, як ставиться до зрадника Бардаша Іван Дорн. До повномасштабної війни співак збирався записати трек із продюсером.

