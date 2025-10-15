"Пушкины нашего времени": Дорн назвал любимых украинских исполнителей

Иван Дорн обожает русскоязычную одесскую группу

Популярный украинский певец Иван Дорн, который до сих пор поет на русском, назвал своих любимых украинских исполнителей. Среди них артистка, которая родом из российской Анапы и стала популярной благодаря участию в шоу "Голос країни". А свою любимую одесскую группу Дорн назвал "Пушкинами нашего времени".

Об этом Иван Дорн рассказал в интервью Юрию Дудю. Среди украинских исполнителей, творчество которых вдохновляет артиста, — певица KRUTЬ, известная лирико-джазовыми треками, группа Ziferblat, а также бывшие участники коллектива Yuko — Юлия Юрина и Стас Королев.

Отдельно Дорн отметил одесскую русскоязычную группу Papa Rapa. Именно его певец считает современными Пушкинами — за умение мастерски рифмовать.

Иван Дорн, Юрий Дудь

Известно, что Юлия Юрина родилась в Анапе, но с 2012 живет в Украине. Она покорила украинцев исполнением народных песен. К слову, Дорн был ее тренером на "Голосе страны" в 2019 году.

Юлия Юрина и Иван Дорн на "Голосе країни"

