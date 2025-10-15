"Он сделал важный поступок": Дорн ответил, как относится к предателю Бардашу и за что ему благодарен

Иван Дорн не захотел говорить ничего плохого о путинисте

Известный певец и актер Иван Дорн, который недавно стал посмешищем в сети, рассказал об отношении к музыкальному продюсеру Юрию Бардашу, предавшем Украину. Артист до войны планировал записать с ним трек. Об этом Иван Дорн рассказал в интервью Юрию Дудю.

Что известно:

Иван Дорн собирался до начала полномасштабного вторжения России в Украину сделать фит с Юрием Бардашем

Певец рассказал, за что сильно благодарен Юрию Бардашу и что думает по поводу его предательства Украины

Артист Иван Дорн рассказал, что до полномасштабной войны он собирался записать трек с музыкальным продюсером Юрием Бардашем. Они долгое время искали, как правильно зачитать песню и в каком формате, но так и не завершили ее из-за начавшихся военных событий.

Иван Дорн хотел записать песню с Бардашем

Иван Дорн вспомнил, что после 24 февраля Бардаш предъявлял ему за украиноязычный трек с Essoh, но сделал это не лично, а публично на странице в Facebook. Но после этого они никак не контактировали.

Иван Дорн поддержал Украину в войне

Что касается его позиции по войне, то Иван Дорн не захотел говорить о Бардаше ничего плохого, поскольку благодарен ему за один важный поступок. Речь шла о покупке песни "Целовать другого". Бардаш купил этот и другие треки у Ивана Дорна, и артист мог приобрести себе новый компьютер, чтобы писать новую музыку. Но вскоре он позвонил ему и вернул песню, не став требовать обратно деньги.

Он примерял эту песню на своих артистов…но в какой-то момент позвонил и сказал: "Мужик, это песню никто не споет так как ты, поэтому забирай ее обратно, она твоя, и деньги можешь не возвращать" Иван Дорн

Дорн признался, что на тот момент мог вернуть деньги, потому что не плохо зарабатывал, но не стал настаивать, чтобы этот поступок состоялся. И песня "Целовать другого" стала в карьере Ивана Дорна одной из самых популярных.

Иван Дорн благодарен Бардашу за один поступок

И я благодарен ему за этот поступок и я не хотел бы из-за этого говорить о нем как о гражданине. Могу лишь сказать, что я не согласен с его выбором, это не моя история, я бы так не делал. Иван Дорн

Отметим, что Юрий Бардаш родился в Украине и основал такие проекты, как "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", но он предал нашу страну и встал на сторону России. В 2024 году он сменил паспорт на российский, поддерживает путинский режим и подыгрывает кремлевской пропаганде.

Юрий Бардаш предал Украину

