Целовала портрет Путина и выступала в Донецке: где сейчас киевлянка Анастасия Стоцкая и что говорит о войне

Артистка редко дает концерты и больше выступает в театре

Анастасия Стоцкая — известная российская певица с украинскими корнями. Она была популярна в нулевых, однако со временем ее востребованность угасла, а музыкальная карьера отошла на второй план. Артистка открыто не комментировала войну в Украине, предпочитая молчаливо поддерживать путинский режим. В этот день, 7 октября она отмечает день рождения — ей исполнилось 43 года.

Что стоит знать:

Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, но сделала карьеру в России

Сейчас она сосредоточилась на театральной работе, отойдя от эстрады

Стоцкая публично не осудила войну, демонстрируя поддержку Кремлю

"Телеграф" расскажет, куда пропала Анастасия Стоцкая чем она сейчас занимается и как поддерживает Россию в войне с Украиной.

Анастасия Стоцкая начала сценическую карьеру в раннем детстве

Анастасия Стоцкая — что о ней известно?

Российская певица Анастасия Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве в семье врача-реаниматолога и художницы. Ее творческая карьера началась в детстве, она была участницей вокально-хореографического ансамбля "Кияночка". И начиная с 5 лет уже гастролировала по СССР с детскими коллективами. А в начале 90-х семья Стоцкой переехала в Москву, где Настя училась в ГИТИСе на актерском факультете и начала заниматься в Театре Луны.

В начале 2000-х карьера молодой артистки резко взлетела — сначала она дебютировала в мюзикле "Чикаго", что принесло ей первую известность. А в 2003 году Стоцкая начала работать с Киркоровым и выпустила свою первую песню "Мои бабушкины сережки", которая стала хитом. В том же году Стоцкая победила на фестивале "Новая волна".

Продюсером Анастасии Стоцкой в нулевых был Киркоров

В то время артистка начала активно выпускать новые песни, которые хорошо воспринимались публикой, светилась на телешоу, но также не забывала об актерской карьере. Анастасия участвовала в мюзиклах, снялась в нескольких фильмах и сериалах. А также выпустила целый музыкальный альбом.

Анастасия Стоцкая сосредоточилась на работе в театре

Стоцкая дважды была замужем. Первый ее муж — бизнесмен Алексей Ковалев, с которым они прожили около года и родили сына Александра в 2008 году. Вторым мужем певицы стал ресторатор Сергей Абгарян, от которого она родила дочь Машу в 2011 году. Однако и этот брак закончился разводом в 2019 году.

Анастасия Стоцкая забросила певческую карьеру

Где сейчас Стоцкая и что говорит о войне?

Анастасия Стоцкая сейчас практически отошла от сценической карьеры и шоу-бизнеса. Она сосредоточилась на работе в театре, спокойной жизни и заботе о детях. Она активно участвует в постановках Театра Луны и мюзиклах и очень редко дает сольные концерты как певица.

Анастасия Стоцкая с детьми

Что касается войны, то уроженка Киева Стоцкая заняла молчаливую позицию. В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года певица лишь раз отважилась на публичное заявление — сказала, что ей "грустно" от конфликта между Москвой и Киевом, но при этом не осудила агрессию Кремля в отношении Украины.

Анастасия Стоцкая попала в базу "Миротворца" после выступления в оккупированном Донецке

После этого Настя не делала никаких публичных заявлений, при этом она демонстрирует свою тихую поддержку российским властям. Так, например, в 2023 году она снялась в клипе, где целовала портрет Путина, а до того — в 2018 году — выступала в оккупированном Донецке, за что попала в базу "Миротворца".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жила Ани Лорак до славы и богатства. Пережила ад интерната и бросалась в могилу близкого человека.