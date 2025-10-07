Цілувала портрет Путіна і виступала в Донецьку: де зараз киянка Анастасія Стоцька і що говорить про війну
Артистка рідко дає концерти і більше виступає у театрі
Анастасія Стоцька — відома російська співачка з українським корінням. Вона була популярна у нульових, проте згодом її затребуваність згасла, а музична кар’єра відійшла на другий план. Артистка відкрито не коментувала війну в Україні, а просто мовчки підтримує путінський режим. Цього дня, 7 жовтня, вона відзначає день народження — їй виповнилося 43 роки.
Що варто знати:
- Анастасія Стоцька народилася у Києві, але зробила кар’єру в Росії
- Нині вона зосередилася на театральній роботі, відійшовши від естради
- Стоцька публічно не засудила війну, демонструючи підтримку Кремлю
"Телеграф" розповість, куди зникла Анастасія Стоцька, чим вона зараз займається і як підтримує Росію у війні з Україною.
Анастасія Стоцька – що про неї відомо?
Російська співачка Анастасія Стоцька народилася 7 жовтня 1982 року у Києві у родині лікаря-реаніматолога та художниці. Її творча кар’єра розпочалася у дитинстві, вона була учасницею вокально-хореографічного ансамблю "Кияночка". І починаючи з 5 років вже гастролювала по СРСР із дитячими колективами. А на початку 90-х родина Стоцької переїхала до Москви, де Настя навчалася у ГІТІСі на акторському факультеті і почала займатися у Театрі Луни.
На початку 2000-х кар’єра молодої артистки різко злетіла — спочатку вона дебютувала у мюзиклі "Чикаго", що принесло їй першу популярність. А у 2003 році Стоцька почала працювати з Кіркоровим і випустила свою першу пісню "Мої бабусині сережки", яка стала хітом. Того ж року Стоцька перемогла на фестивалі "Нова хвиля".
На той час артистка почала активно випускати нові пісні, які добре сприймалися публікою, світилася на телешоу, але також не забувала про акторську кар’єру. Анастасія брала участь у мюзиклах, знялася у кількох фільмах та серіалах. Також випустила цілий музичний альбом.
Стоцька двічі була одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Олексій Ковальов, з яким вони прожили близько року та народили сина Олександра у 2008 році. Другим чоловіком співачки став ресторатор Сергій Абгарян, від якого вона народила дочку Машу у 2011 році. Однак і цей шлюб закінчився розлученням у 2019 році.
Де зараз Стоцька і що говорить про війну?
Анастасія Стоцька зараз практично відійшла від сценічної кар’єри і шоу-бізнесу. Вона зосередилася на роботі в театрі, спокійному житті та турботі про дітей. Артистка бере активну участь у постановках Театру Луни та мюзиклах і дуже рідко дає сольні концерти як співачка.
Щодо війни, то уродженка Києва Стоцька зайняла мовчазну позицію. На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року співачка лише раз наважилася на публічну заяву — сказала, що їй "сумно" від конфлікту між Москвою та Києвом, але при цьому не засудила агресію Кремля щодо України.
Після цього Настя не робила жодних публічних заяв, причому вона демонструє свою тиху підтримку російській владі. Так, наприклад, у 2023 році вона знялася у кліпі, де цілувала портрет Путіна, а до того — у 2018 році — виступала в окупованому Донецьку, за що потрапила до бази "Миротворця".
