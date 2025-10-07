Цілувала портрет Путіна і виступала в Донецьку: де зараз киянка Анастасія Стоцька і що говорить про війну

Артистка рідко дає концерти і більше виступає у театрі

Анастасія Стоцька — відома російська співачка з українським корінням. Вона була популярна у нульових, проте згодом її затребуваність згасла, а музична кар’єра відійшла на другий план. Артистка відкрито не коментувала війну в Україні, а просто мовчки підтримує путінський режим. Цього дня, 7 жовтня, вона відзначає день народження — їй виповнилося 43 роки.

Що варто знати:

Анастасія Стоцька народилася у Києві, але зробила кар’єру в Росії

Нині вона зосередилася на театральній роботі, відійшовши від естради

Стоцька публічно не засудила війну, демонструючи підтримку Кремлю

"Телеграф" розповість, куди зникла Анастасія Стоцька, чим вона зараз займається і як підтримує Росію у війні з Україною.

Анастасія Стоцька розпочала сценічну кар’єру у ранньому дитинстві

Анастасія Стоцька – що про неї відомо?

Російська співачка Анастасія Стоцька народилася 7 жовтня 1982 року у Києві у родині лікаря-реаніматолога та художниці. Її творча кар’єра розпочалася у дитинстві, вона була учасницею вокально-хореографічного ансамблю "Кияночка". І починаючи з 5 років вже гастролювала по СРСР із дитячими колективами. А на початку 90-х родина Стоцької переїхала до Москви, де Настя навчалася у ГІТІСі на акторському факультеті і почала займатися у Театрі Луни.

На початку 2000-х кар’єра молодої артистки різко злетіла — спочатку вона дебютувала у мюзиклі "Чикаго", що принесло їй першу популярність. А у 2003 році Стоцька почала працювати з Кіркоровим і випустила свою першу пісню "Мої бабусині сережки", яка стала хітом. Того ж року Стоцька перемогла на фестивалі "Нова хвиля".

Продюсером Анастасії Стоцької у нульових був Кіркоров

На той час артистка почала активно випускати нові пісні, які добре сприймалися публікою, світилася на телешоу, але також не забувала про акторську кар’єру. Анастасія брала участь у мюзиклах, знялася у кількох фільмах та серіалах. Також випустила цілий музичний альбом.

Анастасія Стоцька зосередилася на роботі у театрі

Стоцька двічі була одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Олексій Ковальов, з яким вони прожили близько року та народили сина Олександра у 2008 році. Другим чоловіком співачки став ресторатор Сергій Абгарян, від якого вона народила дочку Машу у 2011 році. Однак і цей шлюб закінчився розлученням у 2019 році.

Анастасія Стоцька закинула співочу кар’єру

Де зараз Стоцька і що говорить про війну?

Анастасія Стоцька зараз практично відійшла від сценічної кар’єри і шоу-бізнесу. Вона зосередилася на роботі в театрі, спокійному житті та турботі про дітей. Артистка бере активну участь у постановках Театру Луни та мюзиклах і дуже рідко дає сольні концерти як співачка.

Анастасія Стоцька з дітьми

Щодо війни, то уродженка Києва Стоцька зайняла мовчазну позицію. На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року співачка лише раз наважилася на публічну заяву — сказала, що їй "сумно" від конфлікту між Москвою та Києвом, але при цьому не засудила агресію Кремля щодо України.

Анастасія Стоцька потрапила до бази "Миротворця" після виступу в окупованому Донецьку

Після цього Настя не робила жодних публічних заяв, причому вона демонструє свою тиху підтримку російській владі. Так, наприклад, у 2023 році вона знялася у кліпі, де цілувала портрет Путіна, а до того — у 2018 році — виступала в окупованому Донецьку, за що потрапила до бази "Миротворця".

