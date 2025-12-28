Називала його "пухлиною". Як виглядає єдиний син Бріжіт Бардо, від якого вона відмовилася

Конфлікт між Бардо та її сином переріс у судовий розгляд

У неділю, 28 грудня, стало відомо про смерть легендарної французької актриси Бріжіт Бардо. Вона була офіційно одружена чотири рази, але лише від другого чоловіка народила єдину дитину. Вона була її тягарем.

Що потрібно знати:

Бріжіт Бардо добровільно відмовилася від опіки над єдиним сином

Ніколя-Жак Шар’є виріс далеко від матері

Сімейний конфлікт Бардо та її сина дійшов до суду після виходу її мемуарів

Бріжіт Бардо — секс-символ XX століття та затята захисниця тварин, чиє серце завжди було відкрито для чотирилапих, але виявилося закритим для власної дитини. Історія її стосунків з єдиним сином Ніколя-Жаком Шар’є сповнена взаємних образ та судових позовів.

Народження "небажаного" спадкоємця

Ніколя-Жак Шар’є народився 11 січня 1960 року. Його батьком став актор Жак Шар’є, партнер Бардо за фільмом "Бабетта йде на війну". До того моменту за плечима актриси вже був дуже значний любовний досвід: вона встигла побувати в шлюбі, розлучитися і пережити кілька романів.

Жак Шар’є та Бріжіт Бардо. Фото: Getty Images

Вагітність у 25 років стала для знаменитості справжнім кошмаром. Вона обтяжувала її не менше, ніж журналісти, які цілодобово чергували біля будинку подружжя, сподіваючись роздобути знімки майбутньої мами. Доводилося постійно залишатися під замком, за щільно завішеними вікнами, і зовсім не виходити з дому.

У своїх мемуарах "Ініціали Б.Б." Бардо зізнавалася, що сприймала плід як "пухлину". Акторка навіть думала про аборт, але до 1975 року вони були заборонені у Франції. Пізніше вона зробила спробу самогубства, перерізавши собі вени. Лікарі врятували її та відправили додому доношувати дитину.

Бріжіт після виписки з лікарні. Фото: Getty Images

Я відкидала мою дитину! Вона була як пухлина, яка харчувалася мною, яку я носила в моєму розбухлому тілі і так довго чекала на благословенну хвилину, коли мене нарешті позбавлять від неї Бріжіт Бардо

Старий друг Бріжіт, Жером Брієр, запропонував їй зробити кілька красивих знімків з маленьким сином, і вона неохоче погодилася — так було простіше позбутися фотографів. Материнство давалося їй важко, хоча зовні все виглядало інакше: на рідкісних знімках для журналів і плакатів Бріжіт посміхалася, зображала ніжність і здавалася щасливою, бездоганною матір’ю. Але це була лише гарна картинка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зречення і виховання

Бріжіт відмовилася годувати сина грудьми і практично не підходила до колиски. Коли через два роки шлюб із Шар’є розпався, актриса без вагань віддала право опіки колишньому чоловікові. Вона заявила, що не здатна дати дитині любов, і віддала перевагу кар’єрі та світському життю.

Зірка згадала про сина лише тоді, коли Ніколя виповнилося 12 років. Одного разу, гостюючи у матері, він попросив залишитися довше, але вона відмовила: увечері в неї була звана вечеря, і дитина була не доречна. Додому до батька хлопчик повернувся у сльозах.

Бріжіт зі своїм колишнім чоловіком Жаком Шар’є та їх 14-річним сином у Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Як склалося життя сина Бріжіт Бардо

У молодості Ніколя пробував себе у модельному бізнесі (завдяки ефектній зовнішності, успадкованій від батьків), але швидко змінив професію. Зараз він є успішним спеціалістом у сфері IT. У середині 80-х Ніколя переїхав до Норвегії, щоб остаточно дистанціюватися від французької преси та впливу матері. Там він живе й досі.

Син Бардо недовго був моделлю

Особисте життя чоловіка склалося вдало. У 1984 році він одружився з норвезькою моделлю Анне-Лін Бьоркан. На весілля Бріжіт Бардо запрошено не було, що стало черговим витком їхнього затяжного конфлікту.

Ніколя з дружиною Анне Лін Бьоркан. Фото: dontimes.news

У пари народилися дві дочки — Теа-Жозефіна та Анна-Лін Бьоркан. Дівчатка виросли в Осло, не знаючи французької мови та майже не спілкуючись зі своєю знаменитою бабусею. 65-річний Ніколя також є дідусем.

Спроби примирення закінчились судом

У 90-х Ніколя та його батько (Жак Шар’є помер 3 вересня 2025 року, йому було 88) подали на Бріжіт до суду за її мемуари. З цієї книги чоловіки дізналися про себе чимало неприємного, що розлютило їх. Суд зобов’язав актрису виплатити компенсацію.

