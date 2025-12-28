Называла его "опухолью". Как выглядит единственный сына Брижит Бардо, от которого она отказалась

Конфликт между Бардо и ее сыном перерос в судебное разбирательство

В воскресенье, 28 декабря, стало известно о смерти легендарной французской актрисы Брижит Бардо. Она была официально замужем четыре раза, но лишь от второго мужа родила единственного ребенка. Он был ее бременем.

Что нужно знать:

Брижит Бардо добровольно отказалась от опеки над единственным сыном

Николя-Жак Шарье вырос вдали от матери

Семейный конфликт Бардо и ее сына дошел до суда после выхода ее мемуаров

Брижит Бардо — секс-символ XX века и ярая защитница животных, чье сердце всегда было открыто для четвероногих, но оказалось закрытым для собственного ребенка. История ее отношений с единственным сыном Николя-Жаком Шарье полна взаимных обид и судебных исков.

Рождение "нежеланного" наследника

Николя-Жак Шарье родился 11 января 1960 года. Его отцом стал актер Жак Шарье, партнер Бардо по фильму "Бабетта идет на войну". К тому моменту за плечами актрисы уже был весьма внушительный любовный опыт: она успела побывать в браке, развестись и пережить несколько романов.

Жак Шарье и Брижит Бардо. Фото: Getty Images

Беременность в 25 лет стала для знаменитости настоящим кошмаром. Она тяготила ее не меньше, чем журналисты, которые сутками дежурили у дома супругов в надежде заполучить снимки будущей мамы. Приходилось постоянно оставаться взаперти, за плотно занавешенными окнами, и совсем не выходить из дома.

В своих мемуарах "Инициалы Б.Б." Бардо признавалась, что воспринимала плод как "опухоль". Стоит отметить, что актриса даже думала об аборте, но до 1975 года они были запрещены во Франции. Позже она предприняла попытку самоубийства, перерезав себе вены. Врачи спасли ее и отправили домой донашивать ребенка.

Брижит после выписки из больницы. Фото: Getty Images

Я отвергала моего ребенка! Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее Брижит Бардо

Старый друг Брижит, Жером Бриер, предложил ей сделать несколько красивых снимков с маленьким сыном, и она нехотя согласилась — так было проще отделаться от фотографов. Материнство давалось ей тяжело, хотя внешне все выглядело иначе: на редких снимках для журналов и плакатов Брижит улыбалась, изображала нежность и казалась счастливой, безупречной матерью. Но это была лишь красивая картинка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Отречение и воспитание

Брижит отказалась кормить сына грудью и практически не подходила к колыбели. Когда спустя два года брак с Шарье распался, актриса без колебаний отдала право опеки бывшему мужу. Она заявила, что не способна дать ребенку любовь, и предпочла карьеру и светскую жизнь.

Звезда вспомнила о сыне лишь тогда, когда Николя исполнилось 12 лет. Однажды, гостя у матери, он попросил остаться подольше, но она отказала: вечером у нее был званый ужин, и ребенок был не к месту. Домой к отцу мальчик вернулся в слезах.

Брижит со своим бывшим мужем Жаком Шарье и их 14-летним сыном в Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Как сложилась жизнь сына Брижит Бардо

В молодости Николя пробовал себя в модельном бизнесе (благодаря эффектной внешности, унаследованной от родителей), но быстро сменил профессию. Сейчас он является успешным специалистом в сфере IT. В середине 80-х Николя переехал в Норвегию, чтобы окончательно дистанцироваться от французской прессы и влияния матери. Там он живет и по сей день.

Сын Бардо недолго был моделью

Личная жизнь мужчины сложилась удачно. В 1984 году он женился на норвежской модели Анне-Лин Бьоркан. На свадьбу Брижит Бардо приглашена не была, что стало очередным витком их затяжного конфликта.

Николя с женой Анне-Лин Бьоркан. Фото: dontimes.news

У пары родились две дочери — Теа-Жозефина и Анна-Лин Бьоркан. Девочки выросли в Осло, не зная французского языка и почти не общаясь со своей знаменитой бабушкой. 65-летний Николя также является дедушкой.

Попытки примирения закончились судом

В 90-х Николя и его отец (Жак Шарье умер 3 сентября 2025 года, ему было 88 лет) подали на Брижит в суд за ее мемуары. Из этой книги мужчины узнали о себе немало неприятного, что привело их в ярость. Суд обязал актрису выплатить компенсацию.

