Не снималась последние 52 года и хвалила Путина: как выглядела перед смертью Брижит Бардо и что говорила об Украине

Брижит Бардо – французская актриса, модель, певица и одна из самых известных защитниц животных 20 века. Она снискала мировую славу в 1950–60-х благодаря ролям в кино, в частности "И Бог сотворил женщину", "Истина". Сегодня, 28 декабря, стало известно о ее смерти, ей был 91 год.

Что следует знать

Брижит Бардо не стало 28 декабря 2025 года. О причинах смерти не сообщалось, однако известно, что у нее были проблемы со здоровьем

Свою актерскую карьеру она завешила еще в 1973 году и посвятила оставшуюся жизнь борьбе за права животных

О войне в Украине звезда не высказывалась, но дважды писала письма Януковичу с просьбой прекратить уничтожение бездомных собак в 2012 году

Здоровье и слухи перед смертью

В октябре 2025 года Брижит Бардо была госпитализирована для проведения операции, которую ее представители описали как "небольшую", но некоторые СМИ говорили о серьезном заболевании. После этого она вернулась домой в Сен-Тропе и отдыхала.

Брижит Бардо. Фото: Getty Images

В октябре 2025 года в интернете разлетелась "новость" о том, что актриса якобы умерла – и даже появились предположения о заказе гроба. Слухи, которые сама Брижит опровергла, появились после того, как французский инфлюэнсер AQABABE опубликовал ложное заявление, а позже удалил его.

Как выглядела Брижит Бардо в последние годы и чем занималась

Бардо не снималась в фильмах с 1973 года, после чего она полностью отошла от актерской профессии. Ее прошлые роли (более 47 фильмов) остаются классикой французского и мирового кино. Среди самых популярных кинолент актрисы — "И Бог сотворил женщину", "Знаменитые любовные истории", "Истина".

Брижит Бардо за несколько месяцев до смерти. Фото: скриншот YouTube

Последняя роль Брижит Бардо была в фильме "Дон Жуан или Если бы Дон Жуан был женщиной", где она была главной героиней. Этот проект не был успешным, и актриса решила завершить карьеру. После этого, в 1986 году, она основала фонд защиты прав животных, используя средства от продажи собственных украшений и вещей для стартового капитала. Остальную жизнь звезда занималась только фондом.

Брижит Бардо в молодости. Фото: Getty Images

Что говорила об Украине Брижит Бардо

По данным Украинской правды, Бардо в конце 2011 года написала открытое письмо Януковичу, в котором выразила глубокое возмущение тем, что в Украине продолжались случаи жестокого уничтожения бездомных собак, особенно во время подготовки к Евро-2012. Она описывала ситуацию как "ужасную и позорную" для страны, стремящейся считаться цивилизованной, и прилагала к обращению фотографии, иллюстрировавшие жестокость.

Брижит Бардо. Фото: Getty Images

Позже, в марте 2012 года, Бардо снова обратилась к Януковичу в открытом письме, поскольку, по ее мнению, предварительные призывы не принесли результата. Она отмечала, что, несмотря на многочисленные обращения к правительству и письменные обещания, жестокие убийства бездомных собак в крупных городах, таких как Киев и Одесса, продолжались.

В 2013 году Бардо заявила, что увлекается Путиным. "Я вижу его (Путина) очень человечным. Каждый раз, когда я о чем-то его прошу, он мне помогает. Он сделал для защиты животных больше, чем все наши президенты", — сообщала актриса.

