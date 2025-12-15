Улыбался на всех фото: как выглядел убитый актер Роб Райнер в последний год перед смертью

Актера и режиссера нашли убитым вместе с женой в их доме

В воскресенье, 14 декабря, были найдены мертвыми в своем доме голливудский актер, режиссер и комик Роб Райнер и его жена фотограф Мишель Райнер. Пара погибла от нанесенных ножевых ранений, так что полиция расследует убийство, как одну из версий произошедшего.

Как пишут американские СМИ, смерть смерть Райнеров уже подтвердила семья. Она просит уважения к конфиденциальности в это непростое время.

Отметим, что Роб Райнер дебютировал в кино в 1967 году в полуавтобиографической комедии своего отца Карла Райнера, под названием "В игру вступает комик". А как режиссер он дебютировал в 1984 году с лентой "This Is Spinal Tap". Наибольшую популярность Роб Райнер получил благодаря роли Майкла Стивика в популярном ситкоме "Все в семье", который выходил в США с 1971 по 1976 год.

На момент смерти Райнеру было 78 лет. Несмотря на возраст, он был активной медийной личностью, посещал фестивали и кинопоказы, благотворительные и светские мероприятия. Примечательно, что на всех фото за последний год актер весело улыбается, как будто всегда пребывает в хорошем настроении.

Так, в марте 2025 года Роб Райнер вместе с женой Мишель посетили светский ужин Human Rights Campaign 2025.

А в апреле 2025 года режиссер побывал на показе фильма "Американский президент" в рамках фестиваля классических фильмов TCM 2025.

В сентябре этого года Роб Райнер и Алан Цвайбель присутствовали на обсуждении истории "Spinal Tap" в 92NY.

Также в сентябре 2025 года режиссер посетил премьеру фильма "Spinal Tap II: The End Continues" в Египетском театре Голливуда.

Роб Райнер с дочерью Роми в мае 2025 года.

