Усы не хуже, чем у Зиброва: как в молодости выглядел Степан Гига и как вернул свою популярность теперь

Артист дает много концертов и собирает полные залы зрителей

Степан Гига — известный украинский исполнитель, Народный артист Украины и тик-ток звезда. Он получил широкую популярность еще в 90-х годах, однако со временем она сошла на нет. Однако теперь артисту удивительным образом удалось вернуть и приумножить прежнюю славу.

"Телеграф" расскажет, каким в молодости был Степан Гига, и как ему удалось вернуть популярность в последние годы.

Степан Гига — что о нем известно

Степан Гига родился в маленьком селе Белки на Закарпатье 16 ноября 1959 года, сейчас ему 65 лет. Свою музыкальную карьеру он начинал едва ли не со школы, однако поступить в Ужгородское музучилище ему удалось только после службы в армии. А после его окончания поступил еще и в Киевскую консерваторию.

Все время учебы Степан Гига выступал в разных ансамблях, а после окончания консерватории получал приглашения на работу в Киеве и на Волыни. Однако отказался и вернулся в родное Закарпатье, где работал в местной филармонии. Уже в начале 90-х Степан Гига основал свою студию звукозаписи GIGARecords.

В 1995 вышел первый сольный альбом Степана Гигы "Друзі мої", а вскоре после этого еще два — "Вулиця Наталі" и "Троянды для тебе". К слову, именно альбом "Вулиця Наталі" стал одним из самых успешных для артиста на то время — в 2002 году тираж достиг одного миллиона проданных копий. В результате именно Степан Гига стал первым в независимой Украине артистом, который получил Золотой диск.

Отметим, что 20 февраля 1998 года становится заслуженным артистом Украины, а уже через четыре года, 28 декабря 2002 года, получил звание народного артиста Украины.

Степан Гига сейчас — в чем секрет популярности

Многие украинцы заметили, что в последние 2-3 года Степан Гига даже со своими старыми хитами оказался на пике популярности. На его многочисленные концерты ходят не только люди старшего поколения, но и молодежь. Секрет возродившейся популярности исполнителя, вероятней всего в том, что его песни "Золото Карпат", "Сон" и другие внезапно завирусились в TikTok и других соцсетях.

Еще одной причиной взлета популярности Степана Гигы, возможно, стал запрос украинцев на украинскую музыку после полномасштабного вторжения РФ. Или же два этих фактора сыграли вместе. Как бы там ни было, сейчас билеты на живые концерты Степана Гигы разлетаются, как горячие пирожки. А его творчество воспринимается, как постирония, которую сам артист нормально воспринимает.

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