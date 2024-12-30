Актер преданный путинист и поддерживает уничтожение украинцев

Михаил Пореченков — известный российский актер-путинист, который еще с 2014 года поддерживает путинский режим и военную агрессию Кремля против Украины. Однако, как оказалось, сначала так называемой "СВО" артист не пошел служить и выдумал для этого "убедительную" причину.

"Телеграф" расскажет, что известно о Пореченкове и его стрельбе из пулемета в Донецком аэропорту, а также, где он сейчас.

Пореченков и Донецкий аэропорт

Пореченков — известный путинист, который в 2014 году одним из первых поддержал аннексию Крыма Россией. А позже поддержал российских оккупантов, которые пришли на украинские земли на востоке. Он является доверенным лицом Путина и входит в так называемые "агитбригады" пропутинских артистов, которые выступают на оккупированных территориях Украины в целях "поддержания боевого духа" российских военных. Михаил Пореченков также имеет звание "народного артиста "ДНР".

Известно, что в октябре 2014 года Михаил Пореченков приехал в "ДНР" и презентовал там пропагандистский фильм "Поддубный". А затем отправился с оккупантами на их позиции в районе Донецкого аэропорта. Там актер, взял в руки крупнокалиберный пулемет "Утес" и совершил несколько очередей из него. Стреляя из пулемета, актер был в каске с надписью "Пресса", что вызвало негативную реакцию в цивилизованном обществе и даже среди российских журналистов.

По данному факту в Украине на Пореченкова завели уголовное дело. 27 января 2015 года Служба безопасности Украины объявила Пореченкова в розыск, ему инкриминируют террористический акт или угрозу его совершения.

В 2022 году Михаил Пореченков горячо поддержал вторжение России в Украину. Более того, он даже выразил желание пойти на "СВО" добровольцем, однако позже почему-то передумал и объяснил, что "снят с воинского учета по возрасту". Отметим, что сейчас актеру 55 лет. К слову, в свое время путинист хотел стать военным и даже после школы пошел в военно-политическое училище в Таллине. Однако из-за плохого поведения Пореченкова отчислили за несколько дней до вручения дипломов.

Где сейчас Пореченков и что о нем известно

Михаил Пореченков со своей второй женой живет в частном доме в поселке Толстопальцево в Подмосковье. В целом от двух браков у него пятеро детей, а в 2015 году он впервые стал дедушкой.

Его позиция относительно агрессивной войны России против Украины неизменна — он поддерживает политику Путина и убийство украинцев. И хотя сам не воет на фронте, но поддерживает оккупантов всеми способами. Например, актер не раз собирал гуманитарную помощь и доставлял ее российским военным в зону боевых действий.

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