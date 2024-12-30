Стріляв із кулемета в Донецькому аеропорту: що відомо про путініста Пореченкова і чи він зараз служить в армії РФ

Актор відданий путініст і підтримує знищення українців

Михайло Пореченков – відомий російський актор-путініст, який ще з 2014 року підтримує путінський режим та військову агресію Кремля проти України. Однак, як виявилося, від початку так званої "СВО" артист не пішов служити і вигадав для цього "переконливу" причину.

"Телеграф" розповість, що відомо про Пореченкова та його стрілянину з кулемета у Донецькому аеропорту, а також, де він зараз.

Пореченков та Донецький аеропорт

Пореченков — відомий путініст, який у 2014 році одним із перших підтримав анексію Криму Росією. А згодом підтримав російських окупантів, які прийшли на українські землі на сході. Він є довіреною особою Путіна і входить до так званих "агітбригад" пропутінських артистів, які виступають на окупованих територіях України з метою "підтримання бойового духу" російських військових. Михайло Пореченков також має звання "народного артиста "ДНР".

Відомо, що у жовтні 2014 року Михайло Пореченков приїхав до "ДНР" і презентував там пропагандистський фільм "Піддубний". А потім вирушив із окупантами на їхні позиції в районі Донецького аеропорту. Там актор, узяв в руки великокаліберний кулемет "Утес" і здійснив кілька черг з нього. Стріляючи з кулемета, актор був у касці з написом "Преса", що викликало негативну реакцію у цивілізованому суспільстві та навіть серед російських журналістів.

За цим фактом в Україні на Пореченкова порушили кримінальну справу. 27 січня 2015 року Служба безпеки України оголосила Пореченкова у розшук, йому інкримінують терористичний акт чи загрозу його вчинення.

У 2022 році Михайло Пореченков гаряче підтримав вторгнення Росії в Україну. Більше того, він навіть висловив бажання піти на "СВО" добровольцем, проте пізніше чомусь передумав і пояснив, що "знятий з військового обліку за віком". Зазначимо, що зараз актору 55 років. До речі, свого часу путініст хотів стати військовим і навіть після школи пішов до військово-політичного училища в Таллінні. Проте через погану поведінку Пореченкова відрахували за кілька днів до вручення дипломів.

Де зараз Пореченков і що про нього відомо

Михайло Пореченков зі своєю другою дружиною мешкає у приватному будинку у селищі Толстопальцеве в Підмосков'ї. Загалом від двох шлюбів у нього п’ятеро дітей, а 2015 року він уперше став дідусем.

Його позиція щодо агресивної війни Росії проти України незмінна — він підтримує політику Путіна та вбивство українців. І хоча сам не воює на фронті, але всіляко підтримує окупантів. Наприклад, актор не раз збирав гуманітарну допомогу та доставляв її російським військовим у зону бойових дій.

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