Вуса не гірші, ніж у Зіброва: як у молодості виглядав Степан Гіга і як повернув свою популярність тепер

Артист дає багато концертів та збирає повні зали глядачів

Степан Гіга – відомий український виконавець, Народний артист України і тік-ток зірка. Він набув широкої популярності ще в 90-х роках, проте згодом вона зійшла нанівець. Однак тепер артистові дивним чином вдалося повернути та примножити колишню славу.

"Телеграф" розповість, яким у молодості був Степан Гіга, і як йому вдалося повернути популярність останніми роками.

Степан Гіга — що про нього відомо

Степан Гіга народився у маленькому селі Білки на Закарпатті 16 листопада 1959 року, зараз йому 65 років. Свою музичну кар’єру він починав чи не зі школи, проте вступити до Ужгородського музучилища йому вдалося лише після служби в армії. А після його закінчення вступив ще й до Київської консерваторії.

Весь час навчання Степан Гіга виступав у різних ансамблях, а після закінчення консерваторії отримував запрошення на роботу у Києві та на Волині. Проте відмовився та повернувся до рідного Закарпаття, де працював у місцевій філармонії. Вже на початку 90-х Степан Гіга заснував свою студію звукозапису GIGARecords.

У 1995 році вийшов перший сольний альбом Степана Гіги "Друзі мої", а незабаром після цього ще два — "Вулиця Наталі" та "Троянди для тебе". До речі, саме альбом "Вулиця Наталі" став одним із найуспішніших для артиста на той час — 2002 року тираж сягнув одного мільйона проданих копій. В результаті саме Степан Гіга став першим у незалежній Україні артистом, який отримав Золотий диск.

Зазначимо, що 20 лютого 1998 року Степан Гіга стає заслуженим артистом України, а вже за чотири роки, 28 грудня 2002 року, він отримав звання народного артиста України.

Степан Гіга зараз – у чому секрет популярності

Багато українців помітили, що останні 2-3 роки Степан Гіга навіть зі своїми старими хітами опинився на піку популярності. На численні концерти ходять не лише люди старшого покоління, а й молодь. Секрет нової хвилі популярності виконавця, найімовірніше в тому, що його пісні "Золото Карпат", "Сон" та інші раптово завірусилися в TikTok та інших соцмережах.

Ще однією причиною злету популярності Степана Гіги, можливо, став запит українців на українську музику після повномасштабного вторгнення РФ. Або ж два ці чинники зіграли разом. Як би там не було, зараз квитки на живі концерти Степана Гіги розлітаються, як гарячі пиріжки. А його творчість сприймається, як постіронія, яку сам артист нормально сприймає.

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