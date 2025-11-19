Состояние тяжелое: Степан Гига перенес срочную операцию

Ближайшие концерты Гиги были отменены

Известный 66-летний украинский артист Степан Гига, прославившийся песнями "Яворина", "Друзі мої", "Сон", попал в больницу, где перенес операцию. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, но тяжелое.

Эта информация была обнародована на странице певца в Facebook. Его команда сообщила, что ближайшие концерты Гиги пришлось отменить.

Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством. представители Степана Гиги

Известно, что сейчас артист проходит лечение и ему потребуется время, чтобы полностью восстановиться после операции. Поклонникам пообещали сообщать информацию о дальнейших планах и концертах после того, как состояние Степана Гиги стабилизируется.

Степан Гига попал в больницу

Других подробностей о его болезни не сообщают. Фанаты артиста в социальных сетях желают ему скорейшего выздоровления.

