Оба пошли по стопам отца: что известно о детях Степана Гиги от разных женщин

Двое детей Степана Гиги — Заслуженные артисты Украины

Народный артист Украины Степан Гига — один из самых узнаваемых голосов украинской эстрады, автор десятков хитов, знающих несколько поколений слушателей. Несмотря на многие годы на сцене, о личной жизни он говорит очень редко. Однако известно, что он – отец двоих детей и дедушка одного внука.

Что нужно знать

У Степана Гиги двое детей — дочь Квитослава и сын Степан Гига-младший, которые также связали свою жизнь с музыкой

Оба потомка певца получили звание Заслуженных артистов Украины

Дочь Гиги также занимается благотворительностью.

Что известно о детях Степана Гиги

Дочь Степана Гиги

Первенца артиста зовут Квитослава. Она – дочь Гиги от первого брака. Родилась Квитослава 2 мая, однако информации о годе рождения нет в публичном пространстве. С детства певец брал дочь с собой на гастроли, поэтому она полюбила сцену с раннего возраста.

Квитослава Гига. Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Впоследствии она пошла по стопам отца и также стала певицей. Сейчас певица создает песни и имеет свою аудиторию поклонников. Квитослава дает сольные концерты, а также выступает вместе с отцом и братом. В частности, они будут петь вместе со Степаном Гигой во Дворце спорта 29 ноября. К слову, у певицы звание Заслуженной артистки Украины.

Степан Гига, Степан Гига-младший и Квитослава Гига. Фото: Степан Гига

Кроме карьеры певицы Квитослава занимается благотворительностью. Она часто собирает средства в помощь пострадавшим из-за войны. Также артистка организовала Всеукраинский тур в поддержку ВСУ. У певицы есть сын Даниэль, который также выступает с дедушкой.

Степан Гига с сыном Степаном, доней Квитославой и внуком Даниэлем

Сын Степана Гиги

Сына артиста зовут Степан Гига-младший. Он родился во втором браке артиста с женой Галиной и также работает в музыкальной сфере – поет, создает собственные треки и сотрудничает с отцом.

Сын Степана Гиги Степан

В июне 2025 года Степан Гига-младший получил звание Заслуженного артиста Украины. В школьные годы он был лидером рок-группы, в состав которого входили его одноклассники в Ужгороде. Свой первый альбом он выпустил в возрасте 14 лет.

Степан Гига-младший и Квитослава Гига

