Ампутировали ногу и впал в кому? Что сейчас известно о болезни и тяжелом состоянии Степана Гиги

Он под круглосуточным наблюдением врачей

Народный артист Украины Степан Гига перенес срочную операцию в ноябре 2025 года. Что известно о его состоянии сейчас — узнайте в нашем материале.

Что нужно знать:

66-летнему украинскому певцу Гиге пришлось отменить все концерты из-за срочной операции

Известный блогер-сплетник заявил, что певцу ампутировали ногу

В команде Гиги отреагировали на слухи

Журналист Виталий Глагола заявил, что певец впал в кому

66-летний украинский певец в это время мог бы активно гастролировать по городам и селам Украины, а с нового года команда музыканта планировала большой тур за границей. Однако все концерты артистам пришлось перенести.

Как оказалось, 19 ноября на странице Гиги в Инстаграме пресс-служба певца сообщила о его срочной операции. Артист находился в тяжелом, но стабильном состоянии, подробности хирургического вмешательства не раскрывались.

Все запланированные концерты, включая выступление 29 ноября во Дворце спорта в Киеве, были отменены. Гига должен был появиться на столичной сцене со своим сыном Степаном Гигой-младшим и дочерью Квитославой.

Степан Гига с сыном и дочерью. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Позже концертный директор народного артиста Петр Добромильский уточнил, что Гига проходит лечение в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей. Артист был в сознании, рядом с ним находились его дети.

21 ноября блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил в своем Телеграм-канале, что 66-летний исполнитель находится в тяжелом состоянии. Но подробностей он не раскрывал.

В воскресенье, 7 декабря, блогер сообщил, что скоро украинский шоу-бизнес будут ждать плохие новости, но деталей не озвучил. После расспросов своих подписчиков Беспалов написал в комментариях, что Степану Гиге ампутировали ногу.

Ему ногу ампутировали. Он в тяжелом состоянии очень заявил Богдан Беспалов

Команда Степана Гиги отреагировала на слухи

Пиарщица певца Ирэна дала комментарий ТСН, в котором призвала меньше верить слухам, однако она не стала вдаваться в подробности о здоровье артиста. Ирэна подчеркнула, что вся официальная информация уже доступна на ресурсах Гиги.

В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам Пиарщица Степана Гиги Ирэна

Певец находится в коме?

Позже украинский журналист и блогер Виталий Глагола сообщил в блоге Телеграм (ссылаясь на источники, близкие к семье певца), что артист находится в коме. Сообщается, что операция была необходима из-за тяжелых послеоперационных осложнений.

На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло за собой критические нарушения кровообращения в нижней конечности. Именно это, по словам источников, и послужило причиной ампутации, поскольку врачи боролись за сохранение жизни пациента Виталий Глагола

Напомним, что Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки на Закарпатье. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста Украины. В его дискографии — пять альбомов, а широкой публике он известен хитами "Яворина", "Друзі мої" и "Сон".

