Рус

"Йому ногу ампутували". Що відомо про тяжкий стан Степана Гіги, який скасував через хворобу всі концерти

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Степан Гіга Новина оновлена 08 грудня 2025, 12:15
Степан Гіга. Фото Колаж "Телеграф"

Він під цілодобовим наглядом лікарів

Народний артист України Степан Гіга переніс термінову операцію у листопаді 2025 року. Що відомо про його стан зараз – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Що потрібно знати:

  • 66-річному українському співаку Гізі довелося скасувати всі концерти через термінову операцію
  • Артист перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів у Львові
  • Відомий блогер-пліткар заявив, що співаку ампутували ногу

66-річний український співак у цей час мав би активно гастролювати містами та селами України, а з нового року команда музиканта планувала великий тур за кордоном. Проте, всі концерти артистам довелося перенести.

Як виявилося, 19 листопада на сторінці Гіги в Інстаграмі пресслужба співака повідомила про його термінову операцію. Артист перебував у тяжкому, але стабільному стані, подробиці хірургічного втручання не розкривалися.

Степан Гіга
Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Усі заплановані концерти, включаючи виступ 29 листопада у Палаці спорту у Києві, було скасовано. Гіга мав з’явитися на столичній сцені зі своїм сином Степаном Гігою-молодшим та дочкою Квітославою.

Степан Гіга діти син Степан дочка Квітослава Гіга
Степан Гіга з сином та дочкою. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Пізніше концертний директор народного артиста Петро Добромільський уточнив, що Гіга проходить лікування в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів. Артист був у свідомості, поруч із ним перебували його діти.

21 листопада блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив у своєму Телеграм-каналі, що 66-річний виконавець перебуває у важкому стані. Але подробиць він не розкривав.

Степан Гіга стан

У неділю, 7 грудня, блогер повідомив, що скоро на український шоубізнес чекатимуть погані новини, але деталей не озвучив. Після розпитувань своїх підписників Беспалов написав у коментарях, що Степану Гізі ампутували ногу.

Йому ногу ампутували. Він у тяжкому стані дуже

заявив Богдан Беспалов

Нагадаємо, що Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року у селі Білки на Закарпатті. 2002 року йому було надано звання народного артиста України. У його дискографії — п’ять альбомів, а широкому загалу він відомий хітами "Яворина", "Друзі мої" та "Сон".

Раніше повідомлялося, що у неділю, 7 грудня, помер український музикант Михайло Клименко. Пісні його гурту ADAM знають багато українців.

Теги:
#Здоров'я #Хвороба #Ампутація #Степан Гіга