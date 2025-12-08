"Йому ногу ампутували". Що відомо про тяжкий стан Степана Гіги, який скасував через хворобу всі концерти

Він під цілодобовим наглядом лікарів

Народний артист України Степан Гіга переніс термінову операцію у листопаді 2025 року. Що відомо про його стан зараз – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Що потрібно знати:

66-річному українському співаку Гізі довелося скасувати всі концерти через термінову операцію

Артист перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів у Львові

Відомий блогер-пліткар заявив, що співаку ампутували ногу

66-річний український співак у цей час мав би активно гастролювати містами та селами України, а з нового року команда музиканта планувала великий тур за кордоном. Проте, всі концерти артистам довелося перенести.

Як виявилося, 19 листопада на сторінці Гіги в Інстаграмі пресслужба співака повідомила про його термінову операцію. Артист перебував у тяжкому, але стабільному стані, подробиці хірургічного втручання не розкривалися.

Усі заплановані концерти, включаючи виступ 29 листопада у Палаці спорту у Києві, було скасовано. Гіга мав з’явитися на столичній сцені зі своїм сином Степаном Гігою-молодшим та дочкою Квітославою.

Степан Гіга з сином та дочкою. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Пізніше концертний директор народного артиста Петро Добромільський уточнив, що Гіга проходить лікування в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів. Артист був у свідомості, поруч із ним перебували його діти.

21 листопада блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив у своєму Телеграм-каналі, що 66-річний виконавець перебуває у важкому стані. Але подробиць він не розкривав.

У неділю, 7 грудня, блогер повідомив, що скоро на український шоубізнес чекатимуть погані новини, але деталей не озвучив. Після розпитувань своїх підписників Беспалов написав у коментарях, що Степану Гізі ампутували ногу.

Йому ногу ампутували. Він у тяжкому стані дуже заявив Богдан Беспалов

Нагадаємо, що Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року у селі Білки на Закарпатті. 2002 року йому було надано звання народного артиста України. У його дискографії — п’ять альбомів, а широкому загалу він відомий хітами "Яворина", "Друзі мої" та "Сон".

Раніше повідомлялося, що у неділю, 7 грудня, помер український музикант Михайло Клименко. Пісні його гурту ADAM знають багато українців.