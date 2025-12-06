"Ознаки є". Стало відомо про стан Кейт Міддлтон після її боротьби з раком
Здоров’я 43-річної герцогині, як і раніше, вимагає обережності
Джерела, близькі до палацу, вперше розповіли про процес відновлення принцеси Кейт Міддлтон після її боротьби з тяжкою хворобою.
Що потрібно знати:
- Повернення Кейт Міддлтон до королівських обов’язків виявилося успішнішим, ніж очікували після її лікування
- Поява принцеси на різдвяній службі стала важливим сигналом відновлення
- Наслідки курсів хімієтерапії, яка пройшла Кетрін, все ще дають про себе знати
До повернення до королівських обов’язків 43-річної дружини майбутнього короля Британії принца Вільяма багато хто ставився з обережними очікуваннями, проте до кінця 2025 року стало зрозуміло: Кетрін змогла вистояти і тепер вона все частіше бере участь у світських заходах.
На початку року інсайдери заявляли, що після лікування від раку герцогиня Уельська входитиме до публічного життя поступово. Проте участь принцеси в останніх державних візитах, а також її присутність на різдвяній службі у п’ятницю, 5 грудня, стали важливим та символічним етапом.
Якщо раніше поява Кейт на ключових заходах залишалася під питанням, тепер вона сприймається як підтверджений факт. І принцеса рада повернутися до занять, які їй до душі, повідомила наближена до королівської родини людина виданню GB News. Близькі до Міддлтон особи характеризують її нинішній графік як щось інше в порівнянні з тим, що було до постановки діагнозу.
Це нова норма, а не та, до якої ми звикли, якщо це зрозуміло? Ми побачимо, що темпи розвитку подій будуть продовжуватись у тому ж дусі, без будь-яких істотних змін. Але ознаки відновлення безперечно є
Довгострокові наслідки її лікування, як і раніше, залишаються неясними. Як зізналася сама Кейт під час липневого візиту до оздоровчого саду при онкологічному центрі у Колчестері (південний схід Англії), інтенсивна хімієтерапія має тривалий вплив на її організм.
Де зараз живуть герцоги Уельські
Кейт Міддлтон разом із чоловіком Вільямом і дітьми нещодавно покинули Аделаїдський котедж, в якому вони жили останні три роки, і перебралися у Форест-Лодж у Віндзорі. Сім’я має намір надовго залишитися у маєтку, і джерела підтверджують, що це їхній "вічний" дім.
Варто зазначити, що і сам принц Вільям сильно змінився на тлі літньої хімієтерапії Кетрін. Раніше "Телеграф" писав про новий образ майбутнього короля Британії.