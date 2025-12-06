"Ознаки є". Стало відомо про стан Кейт Міддлтон після її боротьби з раком

Здоров’я 43-річної герцогині, як і раніше, вимагає обережності

Джерела, близькі до палацу, вперше розповіли про процес відновлення принцеси Кейт Міддлтон після її боротьби з тяжкою хворобою.

Що потрібно знати:

Повернення Кейт Міддлтон до королівських обов’язків виявилося успішнішим, ніж очікували після її лікування

Поява принцеси на різдвяній службі стала важливим сигналом відновлення

Наслідки курсів хімієтерапії, яка пройшла Кетрін, все ще дають про себе знати

До повернення до королівських обов’язків 43-річної дружини майбутнього короля Британії принца Вільяма багато хто ставився з обережними очікуваннями, проте до кінця 2025 року стало зрозуміло: Кетрін змогла вистояти і тепер вона все частіше бере участь у світських заходах.

На початку року інсайдери заявляли, що після лікування від раку герцогиня Уельська входитиме до публічного життя поступово. Проте участь принцеси в останніх державних візитах, а також її присутність на різдвяній службі у п’ятницю, 5 грудня, стали важливим та символічним етапом.

Кейт із сім’єю відвідали різдвяну службу у Лондоні 5 грудня. Фото: Getty Images

Якщо раніше поява Кейт на ключових заходах залишалася під питанням, тепер вона сприймається як підтверджений факт. І принцеса рада повернутися до занять, які їй до душі, повідомила наближена до королівської родини людина виданню GB News. Близькі до Міддлтон особи характеризують її нинішній графік як щось інше в порівнянні з тим, що було до постановки діагнозу.

Це нова норма, а не та, до якої ми звикли, якщо це зрозуміло? Ми побачимо, що темпи розвитку подій будуть продовжуватись у тому ж дусі, без будь-яких істотних змін. Але ознаки відновлення безперечно є говорять інсайдери

Довгострокові наслідки її лікування, як і раніше, залишаються неясними. Як зізналася сама Кейт під час липневого візиту до оздоровчого саду при онкологічному центрі у Колчестері (південний схід Англії), інтенсивна хімієтерапія має тривалий вплив на її організм.

Герцоги Уельські під час державного візиту 3 грудня. Фото: Getty Images

Де зараз живуть герцоги Уельські

Кейт Міддлтон разом із чоловіком Вільямом і дітьми нещодавно покинули Аделаїдський котедж, в якому вони жили останні три роки, і перебралися у Форест-Лодж у Віндзорі. Сім’я має намір надовго залишитися у маєтку, і джерела підтверджують, що це їхній "вічний" дім.

Маєток Форест-Лодж у Віндзорі. Фото: wikipedia.org

Варто зазначити, що і сам принц Вільям сильно змінився на тлі літньої хімієтерапії Кетрін. Раніше "Телеграф" писав про новий образ майбутнього короля Британії.