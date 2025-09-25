Ніхто цього не помітив: яка деталь в одязі Кейт Міддлтон натякає, що вона стане королевою (фото)

Стиліст розповіла, як герцогиня Уельська стає ближчою до престолу

Дружина майбутнього короля Великої Британії принца Вільяма, принцеса Кейт Міддлтон, "тихо" проходить трансформацію свого стилю, і мова не про колір її волосся. Одна майже непомітна деталь в одязі 43-річної герцогині говорить про те, що вона все більше наближається до монаршого престолу.

Факти:

Стиль Кейт Міддлтон поступово трансформується у більш стриманий та королівський

Головна деталь змін — подовжений поділ її нарядів

Експерти вважають, що її мода відбиває підготовку до ролі майбутньої королеви

З моменту весілля з принцом Вільямом у 2011 році стиль Кетрін пережив помітну еволюцію. Від сміливих принтів та ексцентричних аксесуарів вона прийшла до витонченої елегантності, ставши іконою сучасного королівського стилю. Її мода відображає не лише особисті уподобання, а й шлях — від дівчини принца до майбутньої королеви. Про це HELLO! Magazine розповіла польський стиліст Оріона Робба.

Поділ Кейт непомітно подовжився за останні роки, і ця деталь говорить багато про що. Те, що може здатися ледь помітною зміною, насправді є усвідомленою еволюцією, що відводить її від грайливих, молодіжних силуетів, які колись визначали її гардероб, до більш витонченого стилю Оріона Робб

На початку 2010-х Кетрін віддавала перевагу фасонам, в яких ми ніколи не побачимо її сьогодні. У ті часи герцогиня мала слабкість до суконь та спідниць міді.

Кетрін у 2011 році. Фото: Getty Images

2015 року принцеса носила спідниці до колін. Фото: Getty Images

За словами експерта, довші спідниці привносять в образ Міддлтон відчуття стриманості та врівноваженості, додають солідності, не жертвуючи при цьому її елегантністю, якою вона так славиться. Це майстер-клас того, як за допомогою моди можна сигналізувати про особисте зростання, не втрачаючи при цьому зв’язку зі своїм стилем.

Подовжений поділ демонструє гідність та авторитет, позиціонуючи її не просто як підтримуючу постать, але як дедалі важливішу постать у королівській історії. Це відображає жінку, яка впевнено вступає у свою головну роль, що поєднує традиції з сучасністю і гарантує, що її стиль поєднує в собі як наступність, так і спокійну силу Оріона Робб

На фото нижче — чудовий приклад того, як стиль Кейт поступово відійшов від облягаючих та коротких вбрань.

Кейт Міддлтон у 2020 році. Фото: Getty Images

В останні роки дружина принца Вільяма віддає перевагу довгим вбранням. Фото: Getty Images

23 вересня 2025 року принцеса вийшла на публіку у максі-пальто. Фото: Getty Images

