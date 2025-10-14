Обоє пішли стопами батька: що відомо про дітей Степана Гіги від різних жінок

Двоє дітей Степана Гіги — Заслужені артисти України

Народний артист України Степан Гіга — один із найупізнаваніших голосів української естради, автор десятків хітів, які знають кілька поколінь слухачів. Попри багато років на сцені, про особисте життя він говорить вкрай рідко. Однак відомо, що він - батько двох дітей і дідусь одного онука.

Що потрібно знати

Степан Гіга має двох дітей — доньку Квітославу та сина Степана Гігу-молодшого, які також пов'язали своє життя з музикою

Обидва нащадки співака отримали звання Заслужених артистів України

Донька Гіги також займається благодійністю

Що відомо про дітей Степана Гіги

Донька Степана Гіги

Первістка артиста звати Квітослава. Вона — доньки Гіги від першого шлюбу. Народилася 2 травня, але інформації про рік немає у публічнму просторі. Із дитинства співак брав доньку з собою на гастролі, тому вона полюбила сцену з раннього віку.

Квітослава Гіга. Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Згодом дівчина пішла стопами батька і також стала співачкою. Зараз співачка створює пісні і має свою аудиторію шанувальників. Квітослава дає сольні концерти, а також виступає разом із батьком та братом. Зокрема, вони співатимуть разом зі Степаном Гігою у Палаці спорту 29 листопада. До слова, співачка має звання Заслуженої артистки України.

Степан Гіга, Степан Гіга-молодший і Квітослава Гіга. Фото: Степан Гіга

Окрім кар’єри співачки, Квітослава займається благодійністю. Вона часто збирає кошти на допомогу тим, хто постраждав через війну. Також артистка організувала Всеукраїнський тур на підтримку ЗСУ. Співачка має сина Даніеля, який також виступає із дідусем.

Степан Гіга з сином Степаном, доньою Квітославою і внуком Даніелем

Син Степана Гіги

Сина артиста звати Степан Гіга-молодший. Він народився у другому шлюбі артиста із дружиною Галиною і також працює у музичній сфері — співає, створює власні треки і співапрацює із батьком.

Син Степана Гіги Степан

У червні 2025 року Степан Гіга-молодший отримав звання Заслуженого артиста України. У шкільні роки він був лідером рок-гурту, до складу якого входили його однокласники в Ужгороді. Свій перший альбом він випустив у віці 14 років.

Степан Гіга-молодший і Квітослава Гіга

