Довгий шлюб і смерть 25-річного сина: що відомо про дружину і дітей зірки "Маски шоу" Бориса Барського

Відомий український гуморист та актор, один із провідних акторів одеської комік-трупи "Маски" Борис Барський — чоловік, якого українці люблять за щирість, гумор та творчу сміливість. Його довгий творчий шлях не раз перетинався з особистими радістю і втратами.

У понеділок Барському виповнюється 66 років. На честь цього "Телеграф" розповідає, що відомо про його дружину та дітей. 15 років тому не стало його молодшого сина Костянтина.

Дружина Наталія Барська

З 1980 року Борис Барський одружений з Наталією (1958 рік народження). Відомо, що за освітою жінка – хімік, і працювала вона у науково-дослідному інституті в Одесі. Коли пара познайомилася, Наталя працювала костюмером у студії пантоміми.

Барський з дружиною Наталією

Дочка і син Бориса Барського

У подружжя народилися двоє дітей — дочка Анастасія (1983) та син Костянтин (1984). Трагедія спіткала сім’ю у 2010 році, коли у віці 25 років Костя пішов із життя після затяжної хвороби від серцевого нападу. Його смерть стала великою втратою, яку неможливо пережити, заявив артист в інтерв’ю Олексію Суханову у 2023 році.

Костянтин Барський помер у 25 років

Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли кажуть, що час лікує, нічого не лікує. Це завжди лишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які боронять Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких у голові змінюється все. Це не переживеш, із цим доводиться жити Борис Барський

Дочка Барського Анастасія закінчила факультет романо-німецької філології. Добре володіє мовами (англійська, іспанська, грецька). Працювала в університеті, потім — у туристичній агенції та у вантажоперевезеннях, а пізніше перекваліфікувалася на програміста.

У квітні 2022 року відомий одесит вперше став дідусем, проте розповів про це лише у березні 2025-го в ексклюзивному інтерв’ю Obozrevatel. Його дочка Анастасія подарувала йому чарівну онучку Валентину. Дівчинка з’явилася на світ, через війну, у Болгарії, а через три місяці разом з мамою повернулася до рідної Одеси.

Артист у шлюбі вже 45 років

