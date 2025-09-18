Розлучення після 17 років шлюбу і нове молоде кохання: як виглядають жінки актора-серцеїда В’ячеслава Довженка

"Дільничний з ДВРЗ" будував сім’ю з відомою актрисою

Актор театру та кіно В’ячеслав Довженко, відомий за ролями у серіалі "Дільничний з ДВРЗ", фільмах "Буча" та "Кіборги", вважається секс-символом українського шоубізнесу. При цьому чоловік віддає перевагу сімейному життю.

Багато років Довженко перебував у шлюбі з відомою актрисою й навіть став батьком, а зараз артист зустрічається з жінкою, яка молодша за нього самого. "Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя актора, який 18 вересня відзначає своє 49-річчя.

Шлюб, двоє синів і розлучення

В’ячеслав родом із Дніпра. У шлюбі з українською актрисою Ксенією Баша зірка прожив 17 років, упродовж яких у пари з’явилися двоє дітей — сини Іван та Василь. Подружжя розлучилося у 2018 році, але з того часу підтримує дружні стосунки.

Довженко з Ксенією Баша та синами

Старший син Іван пішов стопами батька і зараз навчається на акторському факультеті в університеті ім. Карпенка-Карого. Він грає в театрі та встиг знятися у серіалі "Кава з кардамоном".

Іван Довженко, як і тато, став актором. Фото: instagram.com/_ivanko.dovzhenko_

Старший навчається у театральному університеті ім. Карпенка-Карого і живе у гуртожитку, а молодший живе тиждень у мене, тиждень – у мами. Має велике навантаження: він навчається у школі, ходить до театральної студії В’ячеслав Довженко в інтерв’ю OBOZ.UA

Молодший син В’ячеслава та Ксенії – Василь. Фото: facebook.com/velukabasha

Після розлучення Ксенія знову вийшла заміж — за актора Театру Франка Олександра Форманчука. У грудні 2023 року подружжя стало батьками, у пари народилася дочка Леля.

Баша з чоловіком Олександром та дочкою. Фото: facebook.com/velukabasha

Додамо, що актриса є дочкою популярного українського артиста Василя Баші.

Василь Баша із дочкою Ксенією. Фото: instagram.com/basha_kseniia_ya

З ким зараз зустрічається В’ячеслав Довженко

Про новий роман актора заговорили ще у травні 2024 року, коли Довженко прийшов на прем’єру фільму "Будинок "Слово". Нескінченний роман" у супроводі молодої білявки. Згодом у соцмережах він поділився фото, де ніжно обіймає дівчину. Відомо лише, що вона працює дизайнером костюмів та познайомилася із зіркою на роботі.

В’ячеслав Довженко у стосунках із молодою дівчиною. Фото: instagram.com/sldovgenko

У мене зараз є стосунки, але одруження не є ціллю. Одружуся я і що? Стосунки все одно треба будувати. Я готовий це робити. Я люблю готувати і для моєї коханої те що я вмію готувати сніданки було величезним відкриттям. Я люблю робити якісь приємності В’ячеслав Довженко у проєкті "Наодинці"

У вересні 2025 року актор в ефірі програми "Ранок у великому місті" зізнався, що збирається зробити пропозицію своїй коханій. Подробиці він залишив у таємниці, щоб не порушити елемент несподіванки.

Раніше ми писали, як виглядає дружина прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді. Виявляється, чиновник приховував жінку 50 років.