Народилася в Україні, але померла у Москві: як виглядає могила зірки радянських фільмів Віри Шершньової

Тетяна Кармазіна
Віра Шершньова у ролі Тасі у фільмі "Два бійці" Новина оновлена 17 вересня 2025, 17:44
Віра Шершньова у ролі Тасі у фільмі "Два бійці". Фото Колаж "Телеграфу"

Уродженка Одеси спочиває разом із чоловіком у російській столиці

Відома радянська актриса Віра Шершньова, як і Світлана Жгун, народилася в Україні, але пішла з життя у Москві. Уродженка Одеси тривалий час працювала на українських кіностудіях, але віддала перевагу провести решту життя у столиці країни-агресорки.

Народилася майбутня зірка 17 вересня 1906 року у родині шахтаря з Донбасу та домогосподарки. У 1923 році разом із батьками Віра переїхала до села Новокрасне Миколаївської області, де пізніше влаштувалася на цегельню різьбяркою черепиці. Потім Шершньова вступила до комсомолу, почала працювати в радгоспі імені Коцюбинського та одночасно брати участь у художній самодіяльності.

1926 року Віра вступила на акторський факультет Одеського кінотехнікуму, в якому з 1931 року була актрисою. Там же дебютувала у фільмі "Право батьків". Через рік знялася в картині "Ешелон №…" режисера Леоніда Лукова, який згодом став її чоловіком. Уродженка Одеси знялася у багатьох його фільмах 1930-1940-х років, зокрема, втілила роль Олени у "Молодості" та Насті в "Я люблю".

Віра Шершньова Я люблю
"Я люблю" (1936)

Справжня всесоюзна популярність прийшла до актриси після ролі Соні Осипової у фільмі "Велике життя" (1939). Під час війни 1943-го переведена до штату московської кіностудії "Союздітфільм", після чого Віра зіграла Тасю у військовій драмі "Два бійці".

Віра Шершньова Велике життя
"Велике життя" (1939, 1946)
Віра Шершньова Два бійці
"Два бійці" (1943)

Через хворобу родички Шершньова поїхала до Києва, де працювала до 1945 року. Потім повернулася до Москви. 1961 року вона стала актрисою Кіностудії імені Горького, де служила до кінця життя.

Віра Шершньова Два життя
"Два життя" (1961)

Як виглядає могила Віри Шершньової: фото

Померла актриса 18 листопада 1978 року у Москві у віці 72 років. Похована на Новодівочому цвинтарі поруч із чоловіком Леонідом Луковим, якого вона пережила на 14 років.

віра Шершньова могила
могила актриси шершньової

