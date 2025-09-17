Родилась в Украине, но умерла в Москве: как выглядит могила звезды советских фильмов Веры Шершневой

Уроженка Одессы покоится вместе с мужем в российской столице

Известная советская актриса Вера Шершнева, как и Светлана Жгун, родилась в Украине, но ушла из жизни в Москве. Уроженка Одессы долгое время работала на украинских киностудиях, но предпочла провести остаток жизни в столице страны-агрессора.

Родилась будущая звезда 17 сентября 1906 года в семье шахтера из Донбасса и домохозяйки. В 1923 году вместе с родителями Вера переехала в село Новокрасное Николаевской области, где позже устроилась на кирпичный завод резчицей черепицы. Затем Шершнева вступила в комсомол, начала работать в совхозе имени Коцюбинского и одновременно участвовать в художественной самодеятельности.

В 1926 году Вера поступила на актерский факультет Одесского кинотехникума, в котором с 1931 года была актрисой. Там же дебютировала в фильме "Право отцов". Спустя год снялась в картине "Эшелон №…" режиссера Леонида Лукова, в последствии ставший ее мужем. Уроженка Одессы снялась во многих его фильмах 1930-1940-х годов, в частности, воплотила роль Лены в "Молодости" и Насти в "Я люблю".

Настоящая всесоюзная известность пришла к актрисе после роли Сони Осиповой в фильме "Большая жизнь" (1939). Во время войны в 1943-м переведена в штат московской киностудии "Союздетфильм", после чего Вера сыграла Тасю в военной драме "Два бойца".

Из-за болезни родственницы Шершнева уехала в Киев, где работала до 1945 года. Затем вернулась в Москву. В 1961 году она стала актрисой Киностудии имени Горького, где служила до конца жизни.

Как выглядит могила Веры Шершневой: фото

Скончалась актриса 18 ноября 1978 года в Москве в возрасте 72 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем Леонидом Луковым, которого она пережила на 14 лет.

