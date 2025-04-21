Вступила на трон в 25 лет: как выглядела покойная Елизавета II до того, как стать королевой (архивные фото)

Представляем 8 ярких фото Елизаветы, память о которой жива по сей день

Сегодня, 21 апреля 2025 года, мир вспоминает день рождения одного из самых уважаемых британских монархов в истории — королевы Елизаветы II. Несмотря на то, что Ее Величества больше нет с нами, она оставила неизгладимый след в истории не только Великобритании, но и всего мира. В этом году ей исполнилось бы 99 лет.

Елизавета II взошла на королевский престол в 1952 году, когда ей было всего лишь 25. "Телеграф" вспоминает, как она выглядела в молодости до того, как стать полноправным монархом.

Какой была Елизавета до коронования: 8 фото

В юности Елизавета Александра Мэри (Elizabeth Alexandra Mary) жила относительно спокойной жизнью. Она была старшей дочерью герцога Йоркского, будущего короля Георга VI. Уже в те годы она проявляла поразительное чувство долга, дисциплины и любви к своей стране.

Елизавета с младшей сестрой Маргарет (1930-2002) у 1937 году. Фото: Getty Images

С ранних лет принцесса принимала участие в общественной жизни. Она обучалась дома, изучала историю, языки и искусство под руководством частных преподавателей.

1 апреля 1940 год. Фото: Getty Images

Во время Второй мировой войны юная Елизавета, которую в семье ласково называли Лилибет, впервые выступила по радио в 1940 году, когда обращалась к детям, пострадавшим от боевых действий.

Сестры 10 октября 1940 года. Фото: Getty Images

В возрасте 18 лет она вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус и стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии на равных правах с другими. Там будущая королева освоила профессию водителя грузовика, а к окончанию войны ей было присвоено звание младшего командира.

16-летняя Елизавета регистрируется на военную службу, 1942 год. Фото: Getty Images

Елизавета выступает в Детской больнице. Это ее первое сольное выступление, 1944 год. Фото: Getty Images

В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена — офицера британского военно-морского флота, ветерана Второй мировой войны, потомка греческой и датской королевских династий, а также праправнука королевы Виктории.

Пара в Букингемском дворце незадолго до своей свадьбы, 1947 год. Фото: Getty Images

В этом браке у пары родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, который занял британский престол в 2023 году, принцесса Анна, Эндрю, герцог Йоркский и Эдвард, граф Уэссекский.

Елизавета и Филипп в день их свадьбы, 20 ноября 1947 года. Фото: Getty Images

До своего восшествия на престол Елизавета уже была готова к великой миссии. Ее правление длилось более 70 лет и вошло в историю как одно из самых значимых в британской монархии. Коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и вошла в историю как одна из самых торжественных и масштабных. Церемония первой транслировалась по телевидению.

День коронации Елизаветы II, 2 июня 1953 года. Фото: Getty Images

Напомним, что 21 апреля 2025 года умер Папа Римский Франциск. Ранее "Телеграф" писал, кем он был в молодости до того, как стать понтификом.