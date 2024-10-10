Укр

Работала няней и официанткой: какой была жизнь принцессы Дианы до свадьбы с Чарльзом и как она выглядела (фото)

Катерина Любимова
Читати українською
Какой была принцесса Диана до свадьбы
Какой была принцесса Диана до свадьбы. Фото Телеграф, Getty Images

Леди Ди была в центре внимания папарацци практически всю сознательную жизнь

Сегодня, 31 августа, проходит 28-я годовщина со дня гибели принцессы Дианы. Леди Ди, о которой в Англии хотят снять сериал, остается одной из самых влиятельных женщин 20 века. Но не все знают, какой была ее жизнь до свадьбы с принцем Уэльским Чарльзом.

"Телеграф" решил выяснить, какой была Диана Спенсер и чем увлекалась. А сети есть ее архивные снимки.

Какой была принцесса Диана до свадьбы и чем занималась

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Парк-Хаусе в Норфолке. Она была четвертой из пяти детей в семье Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера и Фрэнсис Рош (1936—2004). То есть, Диана была представительницей древнего аристократического рода. Но ее родители развелись в 1969 году, и мама вышла замуж второй раз. Сначала Диана жила с матерью в Лондоне, но на Рождество, когда она приехала к отцу, он запретил ей возвращаться и позднее стал ее опекуном вместе с бывшей тещей. Вскоре отец также женился второй раз и отношения Дианы и новой супруги отца не сложились. В 1975 году, когда отец получил титул графа Спенсера, Диана получила титул учтивости "леди", и вся семья переехала в Элторп.

Принцесса Диана
Принцесса Диана в юности, Фото: Getty Images

В юности Диана любила плавать, танцевать и даже мечтала стать балериной. Через несколько лет она подружилась со своей мачехой и даже находила в ней утешение. В школе у нее были проблемы с учебой и общением, поэтому высшего образования она не получила. Однако это не помешало ей строить диалоги с принцем Чарльзом, когда они познакомились.

Принцесса Диана
Принцесса Диана летом 1974, Фото: Getty Images

В 1978 году Диана переехала в Лондон и устроилась няней в детский сад Найтсбриджа. У нее появилась квартира в центре города, комнаты которой сдавала своим подругам. Она выполняла работу по дому и следила за бытовыми вопросами, также работала учителем танцев и официанткой на вечеринках. Некоторые биографы считают, что именно такой жизненный путь принцессы заставил ее ценить прислугу и относиться к персоналу так, как никто из королевских особ.

Принцесса Диана
Принцесса Диана во время работы няней, Фото: Getty Images

В сети можно найти архивные снимки принцессы Дианы до того, как она вышла замуж. Одним из них поделился ее брат Чарльз. Кадр был сделан в 1980 году, когда Диане было 19 лет. Брат отметил, что даже тогда ее сестру преследовали журналисты.

Принцесса Диана
Принцесса Диана вместе с братом Чарльзом

Когда у леди Ди начался роман с принцем Чарльзом, внимание к ее персоне повысились в несколько раз. В интернете также есть фотография, сделанная в начале 80-х годов, когда между ними уже были романтические отношения. На кадре Диана запечатлена в черном джемпере и сиреневой клетчатой юбке, которую дополнила кожаными туфлями-лоферами.

Принцесса Диана
Принцесса Диана в начале 80-х годов, Фото: Getty Images

Помолвка Дианы и Чарльза состоялась 24 февраля 1981 года, принцесса сама выбрала себе помолвочное кольцо. Свадьбу они сыграли 29 июля того же года в Соборе Святого Павла.

Принцесса Диана
Свадьбы Дианы и Чарльза, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, где похоронена принцесса Диана, погибшая в автокатастрофе. К ее могиле имеют доступ не все.

