Погибла в автокатастрофе: где похоронена и как выглядит могила принцессы Дианы

Похоронена принцесса Диана на острове посреди озера

Принцесса Диана погибла 28 лет назад в автокатастрофе в Париже. В то же время ее родной брат Чарльз Спенсер продолжает ежедневно посещать ее могилу. Место, где похоронена Леди Ди, скрыто от посторонних глаз и остается глубоко личным для членов ее семьи.

В выпуске программы Good Morning Britain, как передает Mirror, Чарльз признался, что хранит память о своей старшей сестре, продолжая ежедневно посещать ее последнее пристанище в фамильном поместье Элторп. Несмотря на то, что с дня трагедии прошло 27 лет, Чарльз по-прежнему испытывает боль утраты.

Родной брат принцессы Дианы рассказал, что недавно одна из ее близких подруг также посетила ее могилу, это вызвало у него теплые чувства. Место, где похоронена Леди Ди, находится на острова посреди декоративного озера, поэтому посетить его можно только на лодке и сделать это разрешается только близкому кругу людей.

Место, где похоронена принцесса Диана

В своих мемуарах принц Гарри рассказал, что ранее к острову вела мостовая дорога, но ее убрали, чтобы обеспечить его матери приватность и предотвратить незаконные вторжения на территорию. Это решение приняли с целью сохранить покой принцессы Дианы.

Место, где похоронена Леди Ди, скрыто от посторонних глаз

Отметим, что младший брат Дианы — Чарльз Спенсер — унаследовал семейное поместье Элторп после смерти своего отца в 1992 году. Теперь он там живет со своей третьей супругой и дочерью.

Принцесса Диана и Чарльз Спенсер с их отцом

