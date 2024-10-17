Загинула в автокатастрофі: де похована і як виглядає могила принцеси Діани

Принцеса Діана похована на острові посеред озера

Принцеса Діана загинула 28 років тому в автокатастрофі в Парижі. Водночас її рідний брат, Чарльз Спенсер, продовжує щодня відвідувати її могилу. Місце, де похована Леді Ді, приховано від сторонніх очей і залишається глибоко особистим для членів її сім’ї.

У випуску програми Good Morning Britain, як передає Mirror, Чарльз зізнався, що зберігає пам’ять про свою старшу сестру, продовжуючи щодня відвідувати її останній притулок у фамільному маєтку Елторп. Попри те, що з дня трагедії минуло 27 років, Чарльз, як і раніше, зазнає болю втрати.

Рідний брат принцеси Діани розповів, що нещодавно одна з її близьких подруг також відвідала її могилу, що викликало в нього теплі почуття. Місце, де похована Леді Ді, розташоване на острові посеред декоративного озера, тому відвідати його можна тільки на човні й зробити це дозволяється лише близькому колу людей.

Місце, де похована принцеса Діана

У своїх мемуарах принц Гаррі розповів, що раніше до острова вів міст, але його прибрали, щоб забезпечити його матері приватність і запобігти незаконним вторгненням на територію. Це рішення ухвалили з метою зберегти спокій принцеси Діани.

Місце, де похована Леді Ді, приховано від сторонніх очей

Зазначимо, що молодший брат Діани — Чарльз Спенсер — успадкував сімейний маєток Елторп після смерті батька в 1992 році. Тепер він там живе зі своєю третьою дружиною та донькою.

Принцеса Діана та Чарльз Спенсер з їхнім батьком

