Загинула в автокатастрофі: де похована і як виглядає могила принцеси Діани
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2265
Принцеса Діана похована на острові посеред озера
Принцеса Діана загинула 28 років тому в автокатастрофі в Парижі. Водночас її рідний брат, Чарльз Спенсер, продовжує щодня відвідувати її могилу. Місце, де похована Леді Ді, приховано від сторонніх очей і залишається глибоко особистим для членів її сім’ї.
У випуску програми Good Morning Britain, як передає Mirror, Чарльз зізнався, що зберігає пам’ять про свою старшу сестру, продовжуючи щодня відвідувати її останній притулок у фамільному маєтку Елторп. Попри те, що з дня трагедії минуло 27 років, Чарльз, як і раніше, зазнає болю втрати.
Рідний брат принцеси Діани розповів, що нещодавно одна з її близьких подруг також відвідала її могилу, що викликало в нього теплі почуття. Місце, де похована Леді Ді, розташоване на острові посеред декоративного озера, тому відвідати його можна тільки на човні й зробити це дозволяється лише близькому колу людей.
У своїх мемуарах принц Гаррі розповів, що раніше до острова вів міст, але його прибрали, щоб забезпечити його матері приватність і запобігти незаконним вторгненням на територію. Це рішення ухвалили з метою зберегти спокій принцеси Діани.
Зазначимо, що молодший брат Діани — Чарльз Спенсер — успадкував сімейний маєток Елторп після смерті батька в 1992 році. Тепер він там живе зі своєю третьою дружиною та донькою.
"Телеграф" писав раніше, чому Кейт Міддлтон та Меган Маркл не одягли на весілля тіару принцеси Діани. Стала розкрита таємниця.