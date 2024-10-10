Працювала нянею та офіціанткою: яким було життя принцеси Діани до весілля з Чарльзом і як вона виглядала (фото)

Леді Ді була в центрі уваги папараці практично все свідоме життя

Сьогодні, 31 серпня, минають 28-мі роковини від дня загибелі принцеси Діани. Леді Ді, про яку в Англії хочуть зняти серіал, залишається однією з найвпливовіших жінок 20 століття. Але не всі знають, яким було її життя до весілля з принцом Уельським Чарльзом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була Діана Спенсер та чим захоплювалася. В мережі є її архівні знімки.

Якою була принцеса Діана до весілля та чим займалася

Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року у Парк-Хаусі в Норфолку. Вона була четвертою з п’яти дітей у сім’ї Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера та Френсіс Рош. Тобто Діана була представницею стародавнього аристократичного роду. Але її батьки розлучилися у 1969 році, і мама вийшла заміж вдруге. Спочатку Діана жила з матір’ю в Лондоні, але на Різдво, коли вона приїхала до батька, він заборонив їй повертатися і пізніше став її опікуном разом із колишньою тещею. Незабаром батько також одружився вдруге і стосунки Діани та нової дружини батька не склалися. У 1975 році, коли батько отримав титул графа Спенсера, Діана здобула титул чемності "леді", і вся родина переїхала в Елторп.

Принцеса Діана в юності, Фото: Getty Images

У юності Діана любила плавати, танцювати та навіть мріяла стати балериною. Через кілька років вона потоваришувала зі своєю мачухою і навіть знаходила в ній втіху. У школі у неї були проблеми з навчанням та спілкуванням, тому вищої освіти вона не здобула. Однак це не завадило їй будувати діалоги з принцом Чарльзом, коли вони познайомились.

Принцеса Діана влітку 1974, Фото: Getty Images

У 1978 році Діана переїхала в Лондон і влаштувалася нянею в дитячий садок Найтсбріджа. У неї з’явилася квартира у центрі міста, кімнати якої вона здавала своїм подругам. Вона виконувала роботу по дому та стежила за побутовими питаннями, також працювала вчителем танців та офіціанткою на вечірках. Деякі біографи вважають, що такий життєвий шлях принцеси змусив її цінувати прислугу і ставитися до персоналу так, як ніхто з королівських осіб.

Принцеса Діана під час роботи нянею, Фото: Getty Images

У мережі можна знайти архівні знімки принцеси Діани до того, як вона вийшла заміж. Одним із них поділився її брат Чарльз. Кадр було зроблено у 1980 році, коли Діані було 19 років. Брат зазначив, що навіть тоді її сестру переслідували журналісти.

Принцеса Діана разом із братом Чарльзом

Коли у леді Ді почався роман із принцом Чарльзом, увага до її персони підвищилася в кілька разів. В інтернеті також є фотографія, зроблена на початку 80-х років, коли між ними вже були романтичні стосунки. На кадрі Діана зображена в чорному джемпері та бузковій картатій спідниці, яку доповнила шкіряними туфлями-лоферами.

Принцеса Діана на початку 80-х років. Фото: Getty Images

Заручини Діани та Чарльза відбулися 24 лютого 1981 року, принцеса сама обрала собі каблучку. Весілля вони відіграли 29 липня того ж року у Соборі Святого Павла.

Весілля Діани та Чарльза, Фото: Getty Images

