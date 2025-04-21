Вступила на трон у 25 років: як виглядала покійна Єлизавета II до того, як стати королевою (архівні фото)

Представляємо 8 яскравих фото Єлизавети, пам’ять про яку жива до сьогодні

Сьогодні, 21 квітня 2025 року, світ згадує день народження одного з найшанованіших британських монархів в історії — королеви Єлизавети II. Попри те, що Її Величності більше немає з нами, вона залишила незабутній слід в історії не тільки Великої Британії, а й усього світу. Цього року їй виповнилося б 99 років.

Єлизавета II зійшла на королівський престол у 1952 році, коли їй було лише 25. "Телеграф" згадує, як вона виглядала в молодості до того, як стати повноправним монархом.

Якою була Єлизавета до коронування: 8 фото

У юності Єлизавета Олександра Мері (Elizabeth Alexandra Mary) жила відносно спокійне життя. Вона була найстаршою дочкою герцога Йоркського, майбутнього короля Георга VI. Вже в ті роки вона проявляла разюче почуття обов’язку, дисципліни та любові до своєї країни.

Єлизавета з молодшою сестрою Маргарет (1930-2002) у 1937 році. Фото: Getty Images

З ранніх років принцеса брала участь у громадському житті. Вона навчалася вдома, вивчала історію, мови та мистецтво під керівництвом приватних викладачів.

1 квітня 1940 року. Фото: Getty Images

Під час Другої світової війни юна Єлизавета, яку в сім’ї ласкаво називали Лілібет, вперше виступила по радіо у 1940 році, коли зверталася до дітей, які постраждали від бойових дій.

Сестри 10 жовтня 1940 року. Фото: Getty Images

У віці 18 років вона вступила до Жіночого допоміжного територіального корпусу і стала першою жінкою з королівської родини, яка служила в армії на рівних правах з іншими. Там майбутня королева освоїла професію водія вантажівки, а до закінчення війни їй було надано звання молодшого командира.

16-річна Єлизавета реєструється на військову службу, 1942 рік. Фото: Getty Images

Єлизавета виступає у Дитячій лікарні. Це її перший сольний виступ, 1944 рік. Фото: Getty Images

1947 року Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена — офіцера британського військово-морського флоту, ветерана Другої світової війни, нащадка грецької та данської королівських династій, а також праправнука королеви Вікторії.

Пара в Букінгемському палаці незадовго до свого весілля, 1947 рік. Фото: Getty Images

У цьому шлюбі у пари народилося четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, який зайняв британський престол у 2023 році, принцеса Анна, Ендрю, герцог Йоркський та Едвард, граф Вессекський.

Єлизавета і Філіп у день їхнього весілля, 20 листопада 1947 року. Фото: Getty Images

До свого сходження на престол Єлизавета вже була готова до великої місії. Її правління тривало понад 70 років і увійшло в історію як одне з найбільш значущих у британській монархії. Коронація відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві та увійшла в історію як одна з найурочистіших та наймасштабніших. Церемонія першою транслювалася на телебаченні.

День коронації Єлизавети ІІ, 2 червня 1953 року. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 21 квітня 2025 року помер Папа Римський Франциск. Раніше "Телеграф" писав, ким він був у молодості до того, як стати понтифіком.