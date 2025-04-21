Вступила на трон у 25 років: як виглядала покійна Єлизавета II до того, як стати королевою (архівні фото)
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Представляємо 8 яскравих фото Єлизавети, пам’ять про яку жива до сьогодні
Сьогодні, 21 квітня 2025 року, світ згадує день народження одного з найшанованіших британських монархів в історії — королеви Єлизавети II. Попри те, що Її Величності більше немає з нами, вона залишила незабутній слід в історії не тільки Великої Британії, а й усього світу. Цього року їй виповнилося б 99 років.
Єлизавета II зійшла на королівський престол у 1952 році, коли їй було лише 25. "Телеграф" згадує, як вона виглядала в молодості до того, як стати повноправним монархом.
Якою була Єлизавета до коронування: 8 фото
У юності Єлизавета Олександра Мері (Elizabeth Alexandra Mary) жила відносно спокійне життя. Вона була найстаршою дочкою герцога Йоркського, майбутнього короля Георга VI. Вже в ті роки вона проявляла разюче почуття обов’язку, дисципліни та любові до своєї країни.
З ранніх років принцеса брала участь у громадському житті. Вона навчалася вдома, вивчала історію, мови та мистецтво під керівництвом приватних викладачів.
Під час Другої світової війни юна Єлизавета, яку в сім’ї ласкаво називали Лілібет, вперше виступила по радіо у 1940 році, коли зверталася до дітей, які постраждали від бойових дій.
У віці 18 років вона вступила до Жіночого допоміжного територіального корпусу і стала першою жінкою з королівської родини, яка служила в армії на рівних правах з іншими. Там майбутня королева освоїла професію водія вантажівки, а до закінчення війни їй було надано звання молодшого командира.
1947 року Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена — офіцера британського військово-морського флоту, ветерана Другої світової війни, нащадка грецької та данської королівських династій, а також праправнука королеви Вікторії.
У цьому шлюбі у пари народилося четверо дітей: Чарльз, принц Уельський, який зайняв британський престол у 2023 році, принцеса Анна, Ендрю, герцог Йоркський та Едвард, граф Вессекський.
До свого сходження на престол Єлизавета вже була готова до великої місії. Її правління тривало понад 70 років і увійшло в історію як одне з найбільш значущих у британській монархії. Коронація відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві та увійшла в історію як одна з найурочистіших та наймасштабніших. Церемонія першою транслювалася на телебаченні.
Нагадаємо, що 21 квітня 2025 року помер Папа Римський Франциск. Раніше "Телеграф" писав, ким він був у молодості до того, як стати понтифіком.