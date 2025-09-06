Покоится возле любимой жены: Ольга Сумская показала могилу знаменитого отца-артиста (фото)

В эту субботу Вячеславу Сумскому могло бы исполниться 91 год

В этот день, 6 сентября 2025 года, Народному артисту Украины Вячеславу Сумскому исполнился бы 91 год. К сожалению, знаменитый актер театра и кино ушел из жизни 18 лет назад. Он – родной отец известных актрис Натальи и Ольги Сумских.

В день рождения Вячеслава Игнатовича его младшая дочь показала, как сейчас выглядит могила мужчины. Кадрами из Байкового кладбища в Киеве Ольга Сумская поделилась в Инстаграме. Также "Телеграф" рассказывает, что известно об актере.

Родился 6 сентября 1934 года в селе Верблюжка Кировоградской области. В 1956 году окончил Киевский театральный институт. С 1956 по 1966 год служил во Львовском украинском драматическом театре им. М. Заньковецкой, где и познакомился со своей будущей женой, театральной актрисой Анной Опанасенко – мамой Натальи и Ольги.

Как выглядит могила Вячеслава Сумского

В 1982 году дебютировал с эпизодичной роли в фильме "Казачья застава". В 1991 году сыграл зазывалу в заведение в фильме "Народный Малахий", в 1993-м — агронома в "Саду Гефсиманском", а в 2005-м — оперативника в "Банкиршах". С 1993 года и до самой смерти числился актером Киевского украинского драматического театра имени Франко.

Ушел из жизни Вячеслав Сумской 12 сентября 2007 года. Известно, что артист болел раком. На Байковом кладбище муж покоится рядом со своей женой Анной. Ольга Сумская также поделилась кадрами памятника родственницы.

Как сейчас выглядит могила Анны Опанасенко-Сумской

Напомним, что мамы Ольги и Натальи Сумских не стало незадолго после полномасштабного вторжения в 2022 году. "Телеграф" показывал, как выглядела в молодости актриса Анна Сумская.