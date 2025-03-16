Не смотрела в сторону сестры из-за дочери в России: где сейчас и как выглядит народная артистка Наталья Сумская

Актрисе сейчас 68 лет и она старшая сестра Ольги Сумской

Старшая дочь легендарной актрисы Анны Опанасенко Наталья Сумская является одной из самых известных артисток Украины. Однако, несмотря на многочисленные награды и успехи в карьере, в ее жизни есть и семейные трудности.

Наибольшей болью в жизни Натальи является конфликт с ее младшей на 10 лет сестрой Ольгой Сумской, дочь которой живет в РФ и молчит о войне. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Наталья Вячеславовна, как она выглядит и удалось ли ей наладить общения с близким человеком.

Где сейчас Наталья Сумская

Сейчас актрисе 68 лет. Она продолжает играть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и заниматься дублированием и озвучиванием фильмов.

По словам Натальи, ей приносит счастье видеть среди зрителей украинских защитников. Кроме того, актриса неоднократно подчеркивала важность украинского языка. "Я каждый день хожу в театр мимо гимназии №117 имени Леси Украинки и слышу, как там на школьном дворе, гуляя, шутя друг с другом, детки говорят на родном украинском языке – это для меня событие, которое дает настроение и воодушевление на долгое время", — сказала артистка в комментарии ukrinform.

Наталья с мужем, Народным артистом УССР Анатолием Хостикоевым. Фото: instagram.com/sumskanataliia

Что произошло между сестрами Натальей и Ольгой

Напряженные отношения между родными сестрами были и до полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Вокруг нас происходит много незаурядных событий, влияющих на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и образ жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни", — говорила Наталья в программе "Зірковий шлях" в 2021 году.

Фото: УНИАН

"Недавно было награждение Шевченковских лауреатов. В театре Франко полный зал людей. Все уже сидят, у меня приглашение. Я захожу в зал, сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. Я им: "Здравствуйте!". Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть, что ли. Как это можно воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее по-прежнему. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", — рассказала Ольга Вячеславовна в интервью "ЖВЛ".

В начале 2024 года ситуация обострилась тем, что сын Натальи Сумской и актера Анатолия Хостикоев — Вячеслав — раскрыл, что тоже поссорился с тетей. Мужчина резко негативно высказался о двоюродной сестре, которая продолжает молчать о войне в Украине, где она родилась и выросла.

Племянник Ольги Сумской - Вячеслав Хостикоев. Фото: instagram.com/khostikoiev

Напомним, что Антонина Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двоих детей — дочь Еву и сына Даниила. Она снимается в российских сериалах и зарабатывает кровавые рубли. Вероятно, даже имеет российский паспорт.

Антонина с мужем-россиянином. Фото: instagram.com/tony__pepper

Помирились ли знаменитые сестры

После нескольких лет публичных ссор родственницы наконец начали общение. Об этом рассказала Ольга Сумская в "ЖВЛ". "Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Господь нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья – моя вторая мама, как бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", — сказала 58-летняя актриса.

Также звезда подчеркнула, что единственного инициатора примирения не было: "Нет первых и вторых – мы просто общаемся, и всё. Не стоит копить негатив. Сейчас время непростое и ответственное, и именно от нас зависит, что мы передадим нашим детям и внукам".

Сестры Сумские в молодости. Фото: instagram.com/olgasumska

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