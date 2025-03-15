Брак с комиком длинной в 8 лет: что известно о жене "врага России" Антона Лирника

К юмористу в Украине неоднозначное отношение, но с ним всегда его Марина

Украинский комик и шоумен Антон Лирник, который даже после 2014 года работал в России, где за поддержку Украины его признали врагом и назвали "иноагентом", уже восемь лет счастлив в браке с женой Мариной.

Супруги воспитывают маленькую дочь Марфу. "Телеграф" рассказывает, чем занимается жена юмориста и как она выглядит.

Марина Лирник — что о ней известно

Марина (в девичестве Горудько) родилась в Киеве, она — украинский дизайнер одежды, которая работает под собственным брендом LIRNIК. Супруги состоят в браке с 2017 года и воспитывают общую дочь Марфу, которая родилась в апреле того же года.

После аннексии Крыма и начала АТО на Донбассе шоумен продолжал работать в Украине, параллельно зарабатывая кровавые рубли в стране-агрессорше. Там он участвовал в юмористическом пропагандистком Comedy Club, снимался в кино и был сценаристом с путинистом Сергеем Светлаковым фильма "Тайна пропавшей деревни".

В начале полномасштабной войны России против Украины Лирник находился в Москве. В 2024 году Лирник рассказал, что до 2022 года инвестировал в дом под Киевом, где бы жила его семья. Известно, что родители Марины живут в Киеве, а Антона — в Одессе.

В социальных сетях жена Лирника вела страницы на русском языке, однако сейчас женщина уверенно общается с подписчиками на украинском. Шоумен не перешел на родной язык.

"Моя мама родом из-под Чернобыля. Мой папа родом из Донецка. Всю свою жизнь я говорила по-русски. Потому что папа вырос в регионе, где все только на русском общались, а мама из того региона, где ее родителям, когда она только что родилась, не выдавали паспорта, потому что они были из села — людьми, которым советская власть не сочла необходимым выдавать документы, потому что тогда крестьянам не было места среди людей, живущих в городе. А в город без паспорта не пускали. Ну и конечно запрещали общаться на украинском. Мама в свои 17 лет переехала в Киев… Из нее уже тогда выбили украинский. На данный момент у нас в чатике вся переписка на украинском", — сказала в апреле 2023 года Марина.

Сейчас супруги живут за границей. В комментарии "Телеграфу" в январе 2024 года Лирник рассказал, что живет с семьей в Турции и помогает украинским детям, которых эвакуировали в Анталию. Мужчина выступает как стендап-комик и нередко с "хорошими русскими".

25 февраля 2025 года Марина Лирник написала в Инстаграме, что ее дочь мечтает вернуться в Киев. Дизайнер выложила фото с мужем и дочерью, держащей импровизированный украинский флаг. Согласно геотегу на странице Лирник, она с семьей перебралась в Испанию. Там же сейчас и выступает юморист.

Стоит добавить, что для Лирника — это уже третий брак. Первую жену комика звали Татьяной, она была однокурсницей. Пара воспитывала дочь Марию, которая умерла от рака в 8 лет. Второй женой стала Валерия Бородина, в этом браке родилась дочь Соня. После развода бывшие супруги не общаются, но с дочерью Лирник поддерживает связь.

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